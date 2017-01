Un incendio calcina una casa abandonada en la avenida de Gijón

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) sofocaron ayer un incendio que calcinó una casa abandonada en la avenida de Gijón de Avilés. El aviso se recibió pasadas las 14.30 horas y hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de los parques de Avilés y Pravia, así como agentes de la Policía Local de Avilés.

La vivienda, ubicada en el número diez de la calle, se encontraba vacía en el momento en el que se desató el incendio, que sólo causó daños materiales a pesar de encontrarse adosada a otro edificio. Aunque el inmueble lleva tiempo abandonado, podría estar siendo utilizado en ocasiones por indigentes, dados los restos materiales y de enseres que se encontraron en el interior.

En el aviso que recibió el Centro de Coordinación de Emergencias se indicaba que estaba quemando una casa deshabitada y había un edificio anexo. De inmediato se movilizó a ocho efectivos de Bomberos, que se trasladaron con dos vehículos primera salida, la autoescalera y un furgón multisocorro.

El fuego afectó a toda la casa, que quedo totalmente dañada por las llamas. Los efectivos atacaron con varias líneas de agua y comprobaron que, tanto en la vivienda afectada, como en la anexa no hubiese ninguna persona. Tras controlar el incendio, los bomberos fueron enfriando los focos de calor y desescombrando. Para asegurarse de que no quedase ningún punto de calor utilizaron la cámara de imágenes térmicas.

Durante las labores de extinción no fue necesario cortar el tráfico de la calle, aunque a posteriori la Policía Local de Avilés procedió a acordonar la acera y dos plazas de estacionamiento hasta que los servicios de limpieza retiraran todos los restos que había dejado el incendio de la zona. Aunque no hizo falta su intervención, también acudió al lugar del incendio el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) al no saberse en un primer momento si había personas en el interior de la vivienda.

Pelea y alcoholemia

Además, ayer la Policía Local tenía que intervenir, junto a la Policía Nacional, en la calle Balandro de El Nodo para frenar una pelea en la que estaban envueltas unas treinta personas. A pesar de ser un grupo multitudinario no hubo ataques físicos. En estos casos las patrullas acuden al lugar de los hechos como prevención para evitar problemas mayores que pudieran derivarse de la discusión.

Los agentes también instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial a un corverano, de 49 años, que se vio envuelto en un accidente en la calle Fuero de Avilés mientras conducía bajo los efectos del alcohol, arrojando una tasa de alcoholemia de 0,73 en la prueba realizada por la Policía Local. El suceso tuvo lugar a las 15.40 horas y no hubo que lamentar heridos, sólo daños materiales.