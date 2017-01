Martín y Martina, los nombres de niño más elegidos el año pasado

Si en los sesenta y principios de los setenta abundaban las Anas y Marías, Juanes, Antonios y Manueles, ahora reina Martín. Fue el nombre que más veces eligieron el año pasado los padres avilesinos para su hijo varón recién nacido por segundo año consecutivo. Y para ellas optaron por Martina. En ambos casos, quince veces, por delante de las doce parejas que eligieron Adrián y muy por delante de las nueve que se decantaron por Lucía, Paula o Valeria.

Las preferencias detectadas en los últimos años en el Registro Civil se mantienen. Los nombres clásicos prácticamente han desaparecido en favor de nombres apenas usados décadas atrás y que rara vez superan las tres sílabas. La brevedad también se impone.

Martín llevaba en los primeros puestos de esta lista desde 2012, pero fue en 2015 cuando se aupó a la primera posición con veinte niños. El año pasado siguió dominando las preferencias paternas con algo menos de intensidad, no sólo porque fue elegido cinco veces menos, sino también porque la distancia con el segundo se redujo.

Adrián se coló en el segundo puesto desde el once que ocupaba en 2015. En aquel año lo llevaron seis niños y el pasado exactamente el doble, doce. En tercer lugar, el ganador en 2014, Daniel, con diez elecciones.

En el caso de las niñas, tras Martina, que logra también ser el más elegido tras varios años entre las opciones favoritas de los padres, se sitúan las nueve Lucías, Paulas y Valerias, otros tres nombres con mucha aceptación. Valeria se recuperó el año pasado tras haber sido el más puesto en 2014 y haber caído casi en el olvido al año siguiente.

Sólo una Ana y otra María, un Santiago, un Vicente y un Pedro, por citar alguno de esos nombres 'de toda la vida' y ahora convertidos casi en rara avis. 203 nombres diferentes engrosan este listado de 'un único registro' y que es el fiel reflejo del cambio de la sociedad, con elecciones tanto singulares como exóticas. Nombres como Abdel Moumen, Abdollah, Aby, Ahmad, Alanis, Gerson, Harou Amhil, Rocheli, Safae, Yannick, Kevin César o Iverson Eduardo, por citar sólo algunos, denotan las raíces de sus progenitores. Claro que, a veces, los nombres son engañosos porque Nalhía, nombre egipcio y además el primer nacimiento registrado el año pasado en el Hospital San Agustín, el día 1 de enero a las 7.30 horas, es hija de dos avilesinos. No fueron, sin embargo, los más rápidos en inscribir a su vástago en el Registro Civil, sino los padres de los gemelos Teo y Jon, nacidos el día 2, y asimismo 'nombres únicos'.

Con ocho y siete elecciones se situaron nombres como Carla, Hugo, Sara, Alba, Leo, Mateo y Valentina. Con seis, Alejandro, Guillermo, Lucas y Mario y con cinco, Álex, Enol, Gabriel, Gonzalo, Inés, Mael, Lara y Sofía. Con cuatro, Alicia, Álvaro, Ángela, Bruno, Carlota, Celia, Daniela, David, Dylan, Emma, Iker, Javier, Julia, Leire, Luis, Manuel, Marcos, Mía, Nel, Noa, Pelayo y Vera. Con tres, Adriana, Alejandra, Aitor, Ángel, Carlos, Clara, Claudia, Darío, Enzo, Laia, Noah y Sergio. Y en dos ocasiones fueron elegidos los nombres Abraham, Bayron, Candela, Carmen, Catalina, Cayetana, Elena, Enrique, Erika, Gabriela, Ian, Irene, Ismael, Iván, Iyán, Izan, Jessica, Jimena, Jorge, José, Laura, Lena, Lúa, Luca, Lucas, Marco, María, Miguel, Nerea, Nicolás, Olivia, Pablo, Patricia, Roberto, Samuel, Sira, Teresa, Vega, Víctor, Yago y Zoe.

Como se observa, se repiten nombres escritos con distinta grafía, como el femenino Noa, Noah y Nhoa o Elena y Helena; se aprecia un menor favoritismo que en años anteriores por nombres vascos, así como un moderado interés por los italianos. Los típicamente asturianos masculinos se mantienen, mientras que los femeninos corren suerte desigual. Lena es el más elegido, con tan solo dos representantes, mientras que sólo consta una Covadonga y una Nora.

El año que supimos que a unos padres no les dejaban llamar a su hijo Lobo, aunque al final lo lograron, nuestro Registro Civil recoge algún nombre, cuando menos, peculiar. Por ejemplo, Ben-Hur o Lluvia. La elección de nombres relacionados con los fenómenos meteorológicos no es tampoco una novedad. No se dio el año pasado, pero en anteriores sí se registró alguna Bruma o Sol, que es relativamente habitual.

La influencia audiovisual que se aprecia en la elección de Ben-Hur no es extraña. Los sociólogos confirman que algunos nombres, tanto de personas reales como de ficción, acaban calando de tanto escucharlos en programas, series y películas. El caso del fútbol es paradigmático, aunque los residentes en Avilés parecen ser ajenos a esta opción que sí se da en otros sitios. Basta echar un vistazo a las elecciones populares de los últimos años, en las que se puede establecer una relación casi directa con algún personaje popular.

La saga 'Star Wars'

Llevado al extremo, a mediados de diciembre se supo que al otro lado del Atlántico, los peruanos no tienen problemas, ni ellos ni sus autoridades, en elegir nombres de personajes de la saga 'Star Wars' ('Guerra de las Galaxias') para sus hijos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a raíz del estreno de la última película de la saga, quiso averiguar cuántos peruanos llevan un nombre relacionado con la creación de George Lucas.

El ente informó que, encabezando la lista, Leia, la princesa guerrera de la saga, tiene 533 tocayas inscritas en el país. Han, el aventurero cazarrecompensas que cautiva a Leia le sigue con 365. Luke (Skywalker) es el tercero con 198 y Anakin (Skywalker), el cuarto con 104.

Y aunque no se trata de su verdadero nombre, de Arturito –como en diversos países hispanos llaman al droide R2D2– se pueden encontrar veinte niños.

Darth Vader también tiene sus seguidores hay dos personas registradas como Vader y una como Darth, una como Obi-Wan Kenobi y otra como Skywalker. También hay ocho Kenobi y cuatro Obi.

Esta tendencia no es tan acusada en Avilés, o al menos no se lleva tan al extremo. Los peruanos no son los súbditos más numerosos en la ciudad de Sudamerica, que dejan notar su presencia con elecciones muy del gusto de sus ciudadanos con nombres como Iverson Eduardo, Yasurio, Gerson o Rocheli, entre otros, al igual que la comunidad marroquí, la más numerosa, o senegalesa que se decantan por nombres como Abdollah, Aby, Babacar Kady, Haroun Amhil, Hafsa, Haron o Safae.