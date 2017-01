«El problema es que laplantilla no está cubierta,sobre todo en la escala base»

Agapito Pérez se despidió el pasado jueves día 5 de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, «una ciudad bastante segura que a partir de ahora podré conocer en profundidad. Se jubila. Atrás deja casi siete años al frente de la Comisaría.

–¿Qué sensación le queda después de siete años al frente de la comisaría de Avilés?

–Tengo la sensación de que me voy de vacaciones, pero sé que ya no voy a volver. A partir de ahora podré dedicarme a la familia y a conocer a fondo la ciudad, cosa que no he podido hacer.

–¿Qué imagen se lleva de ella?

–La de una ciudad preciosa que ahora podré disfrutar plenamente. La imagen que tenía antes era la que se veía de la carretera, y me sorprendió descubrir su casco histórico. Tiene mucha solera.

–¿Y a nivel de seguridad?

–Es una ciudad segura, como Asturias en general, aunque si se le pregunta a alguien que ha sido víctima de un delito la respuesta será diferente. La tasa de criminalidad es baja, aunque al ser un sitio pequeño cualquier cosa tiene gran trascendencia.

–Los robos con violencia o intimidación han crecido de forma notable.

–Si la comparación se realiza con el año anterior sí, pero si se echa la vista más atrás ya no tanto. En muchos casos son pequeños robos, en el interior de coches y cosas así, y la mayoría terminan esclareciéndose.

–¿Se puede trazar el perfil del delincuente que actúa en Avilés?

–Suelen ser personas con escasa o nula formación que buscan una salida rápida, pero no se puede establecer un perfil concreto. La crisis ha afectado a todo el mundo.

–Los delitos relacionados con la violencia de género también han repuntado.

–Hay 103 mujeres con orden de protección, ninguna con riesgo extremo. Muchas denuncias corresponden a las mismas víctimas, a mujeres que vuelven a vivir con el agresor sin dar conocimiento al Juzgado y a la Policía, y en estos casos la desgracia suele volver a presentarse.

–¿Dispone la Comisaría de Avilés de medios suficientes para combatir la delincuencia?

–Todo lo que venga es bienvenido. Los vehículos y medios de comunicación se han renovado recientemente.

–¿Y a nivel humano?

–El problema es que la plantilla no está cubierta, cosa que sucede en toda España, sobre todo en la escala de base, que en Avilés andará por algo más del 80%. Ha habido muchas bajas por jubilaciones o médicas y marchas voluntarias, y a veces se tardan en cubrir. Antes teníamos agentes en prácticas que completaban aquí su formación y quitaban tarea, pero ahora ya no es así.

–¿Ha ayudado la centralización de llamadas del 091 a aumentar el número de efectivos en la calle?

–Sí que se nota. Cuando alguien marca el 091 los operadores de la oficina de Oviedo ven en un mapa cuál es el coche más cercano y actúan en consecuencia. Además, ahora la Policía Local escucha nuestras llamadas y nosotros las suyas, sistema que mejora la respuesta. De momento sólo se implanta en fechas señaladas y si es operativo se mantendrá. En mi opinión, es una manera de paliar la falta de efectivos.

–Durante su etapa como comisario ha habido cinco asesinatos.

–Y los cinco se han esclarecido. El que más trabajo nos costó fue el de una mujer, Angelita, asesinada en su domicilio por una persona a la que había abierto la puerta. Lo cogimos en Rumanía. Es una cifra lamentable, pero no excesiva.

–Y la unidad de estupefacientes se ha desmantelado.

–Al tener menos gente hay que optimizar los recursos. No puedes dedicar, como antes, a cuatro personas a una área concreta, hay que redistribuir e integrar a todo el mundo para que cualquiera pueda investigar todo tipo de hechos, como sucede ahora. Y en Avilés tenemos un gran equipo de investigadores.

–También han crecido las estafas.

–Lo achaco al exceso de confianza, y lo mismo en el caso de los robos con fuerza. Hay gente que sólo cierra la puerta con el resbalón y que cuando se va de vacaciones lo anuncia por internet. Hay que cerrar siempre la puerta con dos vueltas de llave y revisar periódicamente su seguridad, no dejar huellas en la red y no tener demasiado dinero en casa. Algunas personas, sobre todo mayores, guardan cantidades sorprendentes.

–¿Y la ciberdelincuencia?

–Es un modelo nuevo y muy variado, desde estafas hasta extorsiones. Últimamente se han dado casos de gente que pide una suma de dinero bajo amenaza de difundir imágenes comprometidas. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando se trata de nuevas supuestas amistades establecidas a través de internet.

–¿Cuál cree que es el principal problema de Avilés relacionado con la seguridad?

–Este año hubo más robos en viviendas. Lo que más daño hace a quien lo padece es la sensación de que tu intimidad ha sido violada, lo que genera inseguridad y angustia. Insisto, lo mejor es tomar medidas preventivas.

–¿Cuántas patrullas operativas suele haber en la calle?

–Habitualmente dos o tres del 091 a las que hay que sumar el personal de la policía judicial, que suele ir camuflado, pero que está ahí.

–Lo que se ha perdido es la figura de la policía de barrio.

–Por falta de gente. Lo que se ha hecho es incrementar los contactos con asociaciones, pero sería interesante recuperar esa figura.

–¿Cree que el ciudadano percibe cercanía con la policía?

–Creo que sí, que estamos bien vistos y que nuestro trabajo es bien valorado.

–¿Qué ambiente se respira en la comisaría?

–Yo diría que es bueno. Hay gente a gusto y otra que no tanto. A nadie le gusta que se le llame cuando no le corresponde trabajar, pero cuando las cosas están apretadas, como ahora, hay que sacrificarse un poco al igual que en épocas de vacas gordas se concede bastante flexibilidad.

–¿Cuál ha sido el caso resuelto que más satisfacción le ha producido?

–Para mí todos son importantes, siempre nos preocupamos de atender bien a todo el mundo.

–¿Se lleva alguna espina clavada?

–Ninguna, la verdad. Quien no se haya sentido del todo cómodo con mis decisiones tiene que entender que no se puede satisfacer a todo el mundo.

–Su relación con los medios de comunicación no ha sido del todo fluida. ¿Qué le ha llevado a aceptar esta entrevista?

–Simplemente que es distinta. El motivo fundamental que me ha llevado a no dar excesiva información ha sido preservar la identidad de los detenidos, porque hasta que no haya sentencia son presuntos, y también por no alarmar. Eso sí, siempre he tratado de advertir.