Cinco positivos en un control de alcoholemia

Cinco positivos por alcoholemia es parte del resultado de un control realizado por la Policía Local de Avilés el pasado domingo, entre las 7.15 y las 9.30 horas en Llano Ponte. En ese tiempo, realizaron 71 pruebas, con cinco positivos que fueron tramitados por vía administrativa al no superar ninguno de ellos el índice de 0,60. Además, durante el control se pudo localizar a un vehículo que no había pasado la ITV y a un conductor que no había realizado un curso de reciclaje obligatorio tras una sanción penal.