La comisión de investigación del contrato del agua sigue en espera

Hace ya algo más de un año que los grupos de izquierdas, a los que en aquel momento se sumaron también los ediles de Ciudadanos, solicitaron el un Pleno la creación de una comisión de investigación para tratar de esclarecer las condiciones en las que se produjo el contrato con Aquagest para la privatización del servicio de agua en Avilés. Esa comisión aún no ha celebrado su primera sesión.

Primero, el PSOE y el PP estuvieron de acuerdo en enmendar la moción presentada por el resto de los grupos y, así, transformaron la comisión de investigación en una meramente informativa, algo que no fue del agrado de los proponentes, que decidieron acudir a los juzgados para defender su derecho a que se votase la moción que ellos habían presentado. El resultado de su demanda fue el esperado, y en el mes de noviembre se celebró un nuevo Pleno, por mandato judicial, con la creación de este órgano como único punto del orden del día. Esta vez logró salir adelante al sumar el PP sus votos a los del resto de los partidos de la oposición.

La alcaldesa tardó cerca de un mes y medio en convocar aquella sesión plenaria, desde que a finales de septiembre se conociese la resolución judicial. La comisión en sí, aún sigue en el aire, pendiente de un informe técnico solicitado por la propia regidora para conocer «hasta dónde podemos llegar exactamente».

En su día, los juristas del Ayuntamiento habían rechazado la creación de esta comisión de investigación por considerar que ese órgano no estaba contemplado dentro de las competencias municipales. Sin embargo, otros ayuntamientos, como es el caso de Oviedo, han llevado a cabo sus propias comisiones en este mismo sentido, que Avilés deberá también convocar en algún momento, y que podría conllevar la petición de comparecencia de la ex alcaldesa Pilar Varela, el ex concejal de ASIA, Miguel Ángel Villaba, o el también ex concejal además de ex presidente del Partido Popular avilesino Joaquín Aréstegui, que se vio obligado precisamente a abandonar este segundo cargo tras su imputación en el caso Pokemon por la jueza Pilar de Lara de Lugo a causa de unas supuestas dádivas entregadas tanto a él como a otros responsables políticos por la empresa Aquagest, la que se hizo con el contrato del servicio en Avilés.

El informe sobre las facturas irregulares del departamento de Festejos sufrió un retraso de cerca de cuatro meses con respecto a los plazos anunciados por le propio gobierno local, pero no ha sido el que más se ha demorado. Ese dudoso honor le corresponde al informe que deberá definir el trabajo para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Los grupos temen que el solicitado para encuadrar la comisión de investigación del agua siga el mismo camino y demore su redacción o pase meses cogiendo polvo en algún despacho.