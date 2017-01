«Contribuimos a que se extingan especies tan rápido como los dinosaurios»

El Aula de Cultura de LA VOZ inaugura esta tarde, a las 20 horas en el Centro de Servicios Universitarios, un nuevo ciclo de conferencias sobre 'Ciencia y Naturaleza'. La primera sesión correrá a cargo de Daniel García, catedrático de Biología de la Universidad de Oviedo, que hablará sobre la biodiversidad y la pérdida de especies.

–¿Está la sociedad concienciada sobre la importancia que tiene la biodiversidad para su bienestar?

–Poco a poco se van concienciando, pero en general no. No se paran a pensar en la importancia que tienen determinados organismos porque tenemos en la mente sólo aquellos que están domesticados, pero hay muchas más especies que hacen que nuestro día a día sea mejor y no lo sabemos, de ahí la importancia de conocer qué es la biodiversidad.

–¿En qué aspectos puede ayudar?

–Hay funciones de los ecosistemas que repercuten en el bienestar humano, en lo que comemos, en el ambiente, hasta en la ropa que nos ponemos. Desde los insectos que polinizan y que ayudan a que tengamos fibras para hacer ropa hasta para alimentar al ganado. La desaparición de estas especies nos repercutiría directamente y serían consecuencias que se pueden contabilizar desde un punto de vista económico. Sin contar que ayudan a la prevención de muchas enfermedades.

–¿Está en un nivel alto de peligro la biodiversidad?

–Sí. Estamos en un momento en el que hay una pérdida de hábitats naturales muy grande. En los últimos 200 años han desaparecido rápidamente muchas especies. Esto se podría comparar a la extinción de los dinosaurios, en aquel momento sucedió de forma repentina. La especie humana está ahora produciendo ese mismo efecto sobre algunas especies.

–¿Qué factores contribuyen a esa pérdida de especies?

–Son muchos y muy diversos. La pérdida de hábitats se produce por un elevado uso de algunos recursos, por la construcción de infraestructuras como carreteras que dejan los sistemas forestales reducidos a meras islas o por el tipo de dieta que llevamos que nos conduce a acabar con los bosques para dejar únicamente terrenos para pastos. Parece que lo que hacemos no tiene repercusión, pero puede tenerla más o menos inmediata. El cambio climático derivado del alto uso de combustibles o de energías no renovables también está ayudando a la pérdida de la biodiversidad.

–En los últimos meses se han repetido prealertas por contaminación en Asturias, ¿también influye en la biodiversidad?

–La contaminación atmosférica no repercute de manera directa en ella. Al menos no tanto como los vertidos residuales o de ambientes urbanos, en esos casos la relación es de causa efecto. Aunque habría que estudiar las consecuencias a largo plazo de la contaminación atmosférica. Es muy probable que las especies que ahora viven en entornos con alta contaminación en el futuro padezcan enfermedades, igual que nosotros.

–¿Qué pautas habría que llevar a cabo para suavizar este efecto destructor?

–Cambiar el sistema de uso de la energía es básico y los hábitos de vida que llevamos o nuestra alimentación. Puede parecernos que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar nada aunque hagamos menos uso, pero no es cierto. Cada acción nuestra repercute en algo. Usar menos los transportes privados y más el público o bien apagar las luces son gestos pequeños, pero que derivan en lo que tiramos de las centrales térmicas que sí tienen un gran efecto.

–Habla de alimentación, ¿qué habría que modificar?

–Dependemos muchos de la carne, esto supone que necesitamos más zonas de pastos y menos bosques. Reducir nuestro consumo de carne ayudaría a no perder tantos hábitats forestales, por ejemplo. Cada producto proviene de alguna parte del mundo. Igual el efecto no lo notamos al lado de casa, pero, por ejemplo, tomar menos aceite de palma ayudaría a los hábitats tropicales.

–¿Los productos ecológicos son la solución?

–Los productos de desarrollo sostenible ayudan mucho. La agricultura ecológica, que ahora está en auge aunque sigue siendo un pequeño porcentaje al lado de la tradicional, puede ayudar a cambiar muchos de los efectos. Tendría que haber un equilibrio mayor entre los productos ecológicos y los procesados. Una de las premisas que se apuntan para no hacer uso de este tipo de alimentación es su precio, pero es que se rige por la oferta y la demanda. Si más gente apostara por esta agricultura bajaría el precio.