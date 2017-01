«Los más difícil es no saber a lo que te enfrentas»

María lleva casi siete años luchando contra la enfermedad neuromuscular y, aún hoy, no cuenta con un diagnóstico. «Lo más difícil es no saber a lo que te enfrentas, porque durante ese tiempo, tu enemigo es invisible. No tiene nombre, es un fantasma. Ves que te pasa algo, pero no sabes lo que es. Es algo aterrador», afirma. Cuando tuvo un primer diagnóstico asegura haberse sentido «más tranquila».

Esa incertidumbre se traduce en largos periodos de espera, en años sin recibir el tratamiento necesario y sin poder abordar su dolencia de una manera adecuada mientras se sufre un proceso degenerativo. En ocasiones, llegan a pasar por operaciones que se revelan posteriormente como innecesarias. Una demora que resulta desalentadora.