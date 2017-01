Piden menos espera para diagnosticara los enfermos neuromusculares

La suya no es una lucha sencilla, pero es que la vida de los enfermos neuromusculares no resulta fácil. «Dentro de la enfermedad neuromuscular se encuentra un gran número de dolencias, unas 150 patologías. En la mayor parte de los casos es de origen genético, aunque también hay casos de enfermedad adquirida, no resulta sencilla de diagnosticar y es uno de los grandes problemas de estas personas», explica Gloria García Iglesias, coordinadora de actividades de la Asociación de Enfermos Musculares del Principado de Asturias (ASEMPA), integrada en la Federación Nacional.

El denominador común de las enfermedades neuromusculares afectan a los nervios que controlan los músculos voluntarios. El enfermo va perdiendo su control de forma progresiva y se produce un deterioro de la persona que, además, es plenamente consciente de su evolución. Es una dolencia crónica e irreversible, cuyos efectos superan al propio paciente y repercuten en toda la familia.

En la actualidad, ASEMPA cuenta con unos 180 asociados en Asturias, de los que ocho personas se encuentran en la comarca de Avilés. «No existe un censo de este tipo de enfermedades, sabemos que hay más afectados», explica Gloria García Iglesias. La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres y también puede manifestarse a cualquier edad, si bien los casos infantiles son los más duros.

María es una de las avilesinas que sufre una de estas patologías. Aún no conoce el diagnóstico y sigue a la espera. «Un paciente de Oviedo esperó diez años a tener el diagnóstico», asegura Gloria García. Lograr acelerar este proceso es una de las demandas de ASEMPA. «En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se hacen las pruebas genéticas para el diagnóstico, aunque son caras y se tarda», comenta Iglesias.

La dificultad nace de la demora de los especialistas en solicitar esas pruebas, en sospechar que el paciente puede sufrir una enfermedad neuromuscular. «En mi caso, faltó honestidad para reconocer que no sabían de lo que se trataba», recuerda María, que prefiere omitir su apellido por sus enfrentamientos pasados con personal sanitario. Mejorar la formación del personal sanitario es una de las claves para acortar este recorrido, según la opinión de ASEMPA.

Pero no todo el panorama es negativo. Desde hace unos meses, el doctor Germán Morís, especialista en neurología, coordina una unidad multidisciplinar en el HUCA. «Está muy implicado y tenemos una gran esperanza en su trabajo», asegura Gloria García, que considera necesario más medios para este colectivo. «Contamos con un neuropediatra para toda Asturias en el HUCA. Y tenemos casos en Vegadeo o en Navia», asegura.

«Apoyo al enfermo»

Además de sus demandas, ASEMPA ofrece diferentes servicios a los pacientes y sus familias, que va desde el apoyo psicológico al apoyo en la rehabilitación que necesitan de manera continuada.

En los pacientes más jóvenes, donde esta dolencia evidencia toda su crueldad, la federación nacional organiza unos campamentos de verano que son un gran éxito. «Los niños conviven con otros niños durante un mes. Y durante ese tiempo también se logra un respiro para las familias. Nos obligan a un gran esfuerzo financiero, ya que necesitamos a dos monitores por cada menor que acude, pero vale la pena porque todos los participantes regresan muy satisfechos», señala Gloria García. En la delegación asturiana que el pasado verano acudió a las colonias se encontraban avilesinos.

«Nos financiamos con nuestras cuotas y actividades, como el maratón de zumba que se organizó en Avilés. Todo lo que logramos es una gran ayuda», asevera Gloria García Iglesias.