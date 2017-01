El plan de movilidad, una de las principales asignaturas pendientes del gobierno local

Desde que el actual equipo de gobierno municipal se asentara en el Ayuntamiento, hace ahora año y medio, su situación de minoría ha ido lastrando muchos de sus proyectos y, además, le ha obligado a adquirir ciertos compromisos que, en muchos casos, no se han cumplido y han ido quedando pendientes. La oposición, mayoritaria, ha forzado varias de estas cuestiones, desde la aprobación de una comisión para estudiar posibles modificaciones en el Reglamento orgánico que regula el funcionamiento del Ayuntamiento hasta otra para abordar cuestiones relativas a la memoria histórica.

Muchas de ellas han sido aprobadas por el Pleno sin los votos de los concejales socialistas, mientras que otras han sido compromisos adquiridos voluntariamente por el gobierno. El resultado, sin embargo, ha sido el mismo en una serie de cuestiones: la paralización de diferentes iniciativas, desde comisiones a la redacción de algunas ordenanzas o mejoras en la transparencia de las acciones del gobierno.

Licitación

Plan de movilidad

El concurso para la redacción de plan de movilidad es un asunto pendiente desde mandatos anteriores, y el gobierno ha ido anunciando sucesivas fechas para su licitación en 2016 que no se han cumplido. En verano se dijo que lo único que quedaba pendiente era la introducción de fórmulas de participación ciudadana y puso el mes de septiembre como posible para abrir el concurso. Ya han pasado tres meses y sigue sin saberse nada de esta licitación, que sigue en el aire.

Sería el primer paso de un proceso que se avecina largo y que se desarrollará en dos fases, una de redacción y otra de ejecución de las medidas concretas que se planteen. El año pasado se contaba con 115.000 euros para la redacción, que no llegaron a gastarse. Este año el plan vuelve a aparecer en el presupuesto que acaba de aprobarse, con una partida de 23.000 euros.

Comisión

Modificación del ROM

En el Pleno ordinario del mes de enero del año pasado, todos los grupos estuvieron de acuerdo en aprobar una moción que había presentado el concejal Agustín González, de Ganemos, para poner en marcha una comisión que abordase la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, el ROM. La norma actual data de los años 80 y, aunque ha tenido que ir actualizándose para dar cumplimiento a las exigencias impuestas por otras normas de rango superior, los grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de realizar además otros cambios específicos en Avilés. Sin embargo, un año después, todo está parado.

Durante el verano se requirió al gobierno su activación, pero este alegó que estaba pendiente de recibir un informe técnico que concretase los cambios que se habían ido produciendo a lo largo de los años antes de abordar una nueva redacción. La oposición, sin embargo, considera que este año de demora no obedece a este motivo, sino que la comisión esta siendo paralizada por el propio gobierno a fin de que los grupos no puedan introducir cambios que no sean de su agrado.

Ordenanza

Accesibilidad

En el mes de agosto, a propuesta de Somos y con una enmienda introducida por el Partido Popular, el Ayuntamiento aprobó otra moción para iniciar «el procedimiento para desarrollar una ordenanza municipal de accesibilidad en base a los principios de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad y de la legislación española». Tampoco el gobierno ha dado ningún paso en este sentido. La intención inicial era la de lograr aprobarla antes de redactar el Plan de Movilidad, pero ni el uno ni el otro han avanzado.

Se prevé que la ordenanza afecte no solo al transporte público, sino también a otros edificios y espacios municipales, para garantizar que los discapacitados pueden acceder en igualdad de condiciones.

Ordenanza

Derechos de los animales

El compromiso para la redacción de una Ordenanza municipal sobre tenencia, protección y derechos de los animales se adquirió en agosto del año 2015. En la sesión plenaria de aquel mes, solo el PSOE se opuso a la moción presentada por Somos y Ganemos, que quedó aprobada por una amplia mayoría. Los socialistas, sin embargo, no han iniciado los trabajos en este sentido, de forma que esta norma se ha convertido en una más de las cuestiones pendientes, y acumula cerca de año y medio de retraso.

Tampoco se ha avanzado demasiado en otra de las cuestiones pendientes de Avilés: la búsqueda de una ubicación par albergar un albergue de animales. A pesar de la proposición de construir uno comarcal en las instalaciones de Cogersa, no se han producido movimientos reales en ese sentido, y no se ha pasado de las palabras a los hechos a pesar de las numerosas reuniones entre los concejos de la zona que no disponen de ese servicio.

Ordenanza

Uso de la llingua asturiana

En esta ocasión fue el Partido Popular el único que se opuso al impulso de una ordenanza municipal que regulase el uso de la llingua asturiana en el concejo, que resultó aprobado el pasado abril. Los socialistas llamaron entonces la atención sobre el «poco sentido» de aprobar una iniciativa sin una dotación económica aparejada, pero también estuvieron de acuerdo en una medida que hoy, ocho meses más tarde, tampoco han comenzado a elaborar.

Publicación

Cuentas abiertas

En su afán por lograr la máxima transparencia, Somos había instado al gobierno local avilesino a publicar en la página web municipal las cuentas del Ayuntamiento y su estado a medida que iba avanzando el año. «Se habían comprometido a hacerlo en diciembre de 2015 pero, un año después, todavía estamos esperando», cuenta el portavoz de la formación morada, David Salcines.

La iniciativa fue una de las primeras que presentaron los diferentes grupos municipales vinculados Podemos en los ayuntamientos en los que habían logrado representación en las últimas elecciones municipales. Lograron su aprobación en concejos como Corvera u Oviedo. Su ejecución, sin embargo, ha sido irregular. La publicación del estado de las cuentas ovetenses es trimestral y está actualizada. Las de Corvera, sin embargo, se han quedado en marzo del año pasado.