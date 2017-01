El responsable de la Policía de Irún se perfila como nuevo comisario de Avilés

José María Esteban Corral, actual responsable de la Policía en Irún, se perfila como el nuevo comisario de Avilés en sustitución de Agapito Pérez, que acaba de jubilarse. Según ha podido saber EL COMERCIO su nombramiento está prácticamente decidido a la espera de que se haga oficial.

Las fuentes consultadas dan por hecho el nombramiento de José María Esteban como nuevo responsable policial de Avilés, «aunque ya se sabe que los nombramientos no son oficiales hasta que no salen publicados en el BOE. De hecho no es la primera vez que ha habido sorpresas de última hora». Contactado telefónicamente al mediodía de ayer, Esteban Corral se limitó a señalar que «ni afirmo ni desmiento, eso tienen que preguntarlo en la Dirección General de la Policía».

El actual responsable de la Comisaría de Irún fue jefe accidental de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Oviedo durante dos años, hasta su nombramiento como comisario en 2014, año en el que fue destinado al emplazamiento guipuzcoano en el que permanece. Conoce por lo tanto Asturias, a la que sigue ligado por relaciones familiares.

Será el tercer comisario de Policía de la ciudad durante los últimos nueve años

Será, en todo caso, un destino bastante diferente al actual. La Comisaría de Policía de Irún, situada en la plaza del Ensanche, actúa como registro para s gestiones, como permisos de residencia, que se tramitan desde la Oficina de Extranjería de San Sebastián.

No hay que olvidar que muchas de las labores policiales que aquí vemos como normales, en el País Vasco están asumidas por la Ertzaina, considerada como «policía integral» de ese territorio, donde es titular de todas las competencias en materia de orden público, seguridad ciudadana, tráfico, juego y espectáculos, ejerciendo también labores de lucha antiterrorista, investigación y, finalmente, de policía judicial.

Tres comisarios

José María Esteban será el tercer comisario de Policía de Avilés en los últimos nueve años, tras el paso por las dependencias del edificio de la calle Río San Martín de Dámaso Colunga y Agapito Pérez.

Dámaso Colunga (1962) tomó posesión el 8 de enero de 2008, en sustitución de Adolfo Baraja, que pasaba a la llamada segunda actividad. Colunga era en aquel momento Jefe del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Gijón. Llegó además en un momento delicado en Avilés, después de que algún miembro de la Comisaría de Policía se viera relacionado -se dijo que en cumplimiento de su labor policial- con la parte avilesina de la dinamita del atentado del 11-M.

Dámaso Colunga no sólo se hizo con la plaza de una forma brillante, sino que a los dos años fue reclamado por sus superiores para ocupar el cargo de Jefe de la Unidad de Coordinación y Organización Territorial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Al cambio, el 'número dos' de la Policía en el Principado de Asturias tras el comisario jefe Baldomero Araujo. Actualmente, Dámaso Colunga es el comisario de Policía de Gijón. Aquí, en Avilés, fue sustituido por Agapito Pérez en febrero de 2010, que se jubiló la pasada semana.