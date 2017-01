«Verne hizo un valioso trabajo de divulgación científica»

El objetivo de Jesús Aller de cara a su intervención mañana a las 20 horas en el Niemeyer está muy definido: lograr despertar el interés entre los asistentes sobre temas relacionados con la Geología, una disciplina, a su entender, muy olvidada y castigada. El catedrático de Geodinámica Interna de la Universidad de Oviedo partirá del itinerario propuesto por Julio Verne en su novela 'Viaje al centro de la Tierra' para presentar su conferencia '¿Qué hay en el centro de la Tierra?', en la que introducirá términos y estudios científicos. Las entradas para acudir a la charla aún están disponibles al precio de un euro.

¿Puede adelantar algo sobre su conferencia?

-La intención es reproducir, de una manera virtual evidentemente, el viaje que proponía Julio Verne en su novela 'Viaje al centro de la Tierra'. Para ello hago servir todos los avances que han tenido lugar en diversos campos de la Ciencia y por los que hoy podemos conocer un poco mejor el funcionamiento de la Tierra, que no deja de ser una compleja máquina.

«Por desgracia, la Geología cada vez tiene menos presencia en los planes de estudio»

«Además de tratar temas complejos, dotaba sus obras de gran interés literario»

¿Sobre qué aspectos hará más hincapié durante su intervención?

Empezaré explicando algunos aspectos sobre la parte superficial de la Tierra, sobre todo relativos al relieve de los fondos oceánicos. Después presentaré brevemente la teoría de la tectónica de placas y las causas del movimiento de las placas tectónicas. La conclusión final es que el calor del interior de la Tierra es el causante de estos movimientos, que se manifiestan en fenómenos que todos conocemos, como terremotos o volcanes.

¿Entonces de Verne sólo rescata el itinerario original planteado?

Sí, porque lo que él describe en este libro no tiene base científica. Sin embargo, en otros muchos fue un visionario y se adelantó a su tiempo. También me gustaría hacer una apreciación, y es que en mi opinión lo que pretendía con esta novela no era tanto presentar un viaje al centro de la Tierra, como acercarnos a su pasado misterioso, con descripciones de animales extinguidos como los dinosaurios.

¿No es complicado presentar temas tan complejos a un público no especializado?

No es fácil, pero yo tengo la suerte de que imparto clase a los alumnos de primero del Grado de Geología, que tampoco es que sean expertos en la materia precisamente (risas). Estoy acostumbrado a un nivel poco profundo y hago un esfuerzo para no emplear términos técnicos y confusos que puedan provocar que la gente se pierda en el transcurso de la charla.

Por tanto, ¿la conferencia está pensada para todas las edades?

Sí, yo creo que puede interesar tanto a jóvenes como a adultos y pueden aprender cosas nuevas de cara a alimentar su cultura general.

Da la sensación de que la Geología es una disciplina algo olvidada en términos de 'popularidad'.

Por desgracia, cada vez tiene menos presencia en los planes de estudio, eso es un hecho. Para los expertos es un reto que te den oportunidades como esta, que sirve para acercar el tema a la gente. Muchos perciben la Geología como algo complejo e incluso aburrido, pero lo cierto es que hay muchos temas de enorme interés y muy tangibles, como lo que decía antes de los terremotos y los volcanes. Es necesario seguir estudiando los desencadenantes y consecuencias de estos fenómenos.

Precisamente el mérito de Verne fue acercar temas aparentemente complejos a sus lectores.

-Por supuesto, su trabajo de divulgación científica fue de un valor realmente incalculable. Como comentaba, Verne tenía una capacidad increíble para adelantarse a su tiempo y tratar temas como la navegación submarina, los viajes espaciales u otras innovaciones. Pero lo realmente sorprendente es que conseguía dotar de enorme interés literario a todas sus obras.

¿Cuál fue su experiencia como lector de las novelas de Verne?

Recuerdo que '20.000 leguas de viaje submarino' fue la que causó más impacto en mí, me fascinó.