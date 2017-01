Araujo: «Es un programa de unas fiestas de pueblo que no atrae turistas»

El concejal del Partido Popular, Alfonso Araujo, no comparte la visión de la concejala de Festejos sobre los resultados de la programación de la pasada Navidad. No niega la presencia de público en los actos, pero no lo achaca a la buena programación sino a las buenas temperaturas y también al hecho de que estas fiestas familiares unan a mucha gente. «Es un programa de unas fiestas de pueblo que no atrae a turistas nacionales, como lo demuestra el balance sobre la ocupación hotelera que hizo LA VOZ DE AVILÉS», afirmó. Cree Araujo que «en el año del boom turístico en España, Avilés no ha sido capaz de recoger nada».

«Las fiestas se planifican como si fueran de pueblo y no con una visión estratégica para atraer turismo a la ciudad y consolidar el incipiente sector de servicios y turístico que podría ser un importante pilar para la economía local», insistió el edil popular.

En cuanto al programa concreto de las fiestas navideñas, lamentó la mala imagen del Belén municipal sin buey y mula o que no se hayan instalado las barracas, «es un programa venido a menos», asegura. En su opinión, la programación para los niños «fue escasa, poco más que la magia», lo que hizo que «mucha gente tuviera que optar por otras ciudades vecinas como Oviedo o Gijón».

La concejala de Festejos, Ana Hevia, había destacado la alta participación en las actividades y la coordinación con otras áreas del Ayuntamiento que habría contribuido a enriquecer la programación. A la vez, anunciaba que desde su concejalía se trabaja en la contratación de un concierto para el próximo lunes de Antroxu con el objetivo de atraer a Avilés a público de otras ciudades ese día.

Atendiendo a esas palabras, el concejal del Partido Popular cree que después del Antroxu «lamentablemente tendré que volver a repetir lo que digo ahora sobre las fiestas de Navidad porque nuevamente no se programa pensando en la promoción de la ciudad y el área de Festejos va por libre». El lunes de carnaval será el próximo 27 de febrero y entiende Alfonso Araujo que «si de verdad se quisiese atraer a gente a la ciudad para ese día, ya deberíamos estar anunciando hace tiempo el concierto que habrá, no estar ahora pensando a quién podemos contratar».

En su opinión, «vamos a seguir la tónica de todos los años y de todas las fiestas de la ciudad, sabremos quién actúa una semana antes, lo que es tirar el dinero porque en ese tiempo tan breve no se puede hacer promoción para que la ciudad se llene».