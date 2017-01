El PP pide que se revise la cuantía de las ayudas del plan de rehabilitación de fachadas

El Partido Popular de Avilés ha valorado positivamente la importancia que han tenido los sucesivos planes municipales de protección y conservación de fachadas del casco histórico, que desde su puesta en marcha en el año 2003 sirvieron para arreglar 292 edificios. «Han contribuido a una mejora sustancial de la imagen de Avilés, y eso está teniendo un efecto en quienes nos visitan», considera el edil Constantino Álvarez que, no obstante, pide no bajar la guardia y replantear estas líneas de ayudas.

El popular considera que el Ayuntamiento «no debe bajar la guardia», sino seguir potenciando esta medida que, en los últimos años, sin embargo, no ha tenido todo el tirón esperado. «El año pasado se introdujeron algunos cambios, pero no fueron demasiado efectivos y el número de solicitudes no subió», recuerda. Por eso considera que sería necesario «sentarse y hablar para realizar modificaciones». Entre ellas propone la de revisar la cuantía de las ayudas municipales, de forma que pueda eliminarse el límite actual de 12.000 euros que existe, y que resulta muy escaso cuando la obra es e gran envergadura o la fachada es muy amplia.

Álvarez también plantea que las ayudas municipales puedan ser compatibles con otras, ya que ahora mismo son excluyentes con algunas de las que otorgan distintas administraciones como la autonómica y la estatal. Considera que así podría atraerse a más propietarios. «Hay que abrir una mesa de debate, porque merece la pena seguir luchando por mejorar el aspecto de Avilés», dice.