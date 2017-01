«Todas las cláusulas suelo son nulas»

El salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés se llenó ayer con la conferencia organizada por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, con la que la Unión de Consumidores de España (UCE) abordó las reclamaciones sobre las hipotecas y «los abusos bancarios», tal como definió su presidente, Dacio Alonso. Junto con el letrado José Antonio Ballesteros, se explicaron las bases legales y se atendieron todas las dudas de los asistentes.

Las conocidas popularmente como cláusulas suelo fueron la estrella de la tarde. La ponencia de Ballesteros no dejó dudas sobre su nulidad siempre que hayan sido firmadas por consumidores, no por empresas o autónomos. En el debate surgió la duda de consumidores que tenían una cláusula suelo para una crédito cuyo dinero era para pagar deudas de la empresa de un familiar. José Antonio Ballesteros explicó que si no existía una relación directa (ser accionista o directivo) la persona tiene consideración de consumidor y es una condición nula.

El conflicto surge sobre cuándo reclamar y cómo reclamar. En principio, los representantes de UCE lanzaron un mensaje de cautela frente a los bancos como ante el Real Decreto que, en principio, aprobará el gobierno mañana viernes para establecer un sistema extrajudicial para resolver este conflicto.

«No hay que confiar en los bancos. Nos intentarán engañar. El sistema extrajudicial diseñado para las preferentes fue un lavado de cara del gobierno. Quienes acudieron a él recibieron menos dinero que los que acudieron a la vía judicial», afirmaron Dacio Alonso y José Antonio Ballesteros.

La sentencia de 2013

De ahí que la recomendación sea acudir a la vía judicial y contar siempre con el asesoramiento al tratar con la entidad financiera. Como se ha dicho, todas las cláusulas suelo tienen condición de nulas y se pueden reclamar, tanto el dinero cobrado de más como los intereses legales que corresponden a esa cantidad. De ahí que se subrayase la necesidad de contar con un asesoramiento independiente de la entidad financiera en el proceso.

En las preguntas del público incluso se aludió a una hipoteca de 1998, con estas condiciones. Según la respuesta, se puede reclamar. Sin embargo, existe un matiz importante que nace de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2013 definió la nulidad de estas condiciones pero no la retroactividad de la decisión, confirmada el pasado diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las personas que no hayan reclamado pueden solicitar ahora la devolución desde el inicio del crédito. La dificultad surge con aquellos consumidores que, en el periodo 2013-2016, hubiesen alcanzado algún tipo de acuerdo con su entidad financiera. Ballesteros explicó la existencia de interpretaciones diferentes, por lo que cabe la posibilidad de que el reclamante pierda el juicio, lo que supondría asumir unas costas judiciales que podrían rondar los 2.000 euros. «Es una decisión personal, cada persona debe analizar su situación», aseguró.

En los casos en los que la entidad financiera anuló las condiciones abusivas de forma unilateral, el cliente puede reclamar todo lo cobrado en exceso. Esto sería la cantidad en la que su hipoteca debería haber bajado por la reducción de los tipos de interés, pero se mantuvo fija por la existencia de un mínimo.

Fijada la devolución, Ballesteros señaló que «algunas familias pueden preferir todo el dinero en metálico porque necesitan liquidez; aunque otros preferirán reducir el capital porque, de esa manera, en la vida del préstamo se pagará menos».

Pero el abanico de reclamaciones es mucho más amplio desde que en diciembre de 2015 se fijase la obligación de las entidades financieras de asumir los gastos de constitución de la hipoteca: notaría, registro, el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, incluso su cancelación. De todos estos conceptos, el más importante es la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos y que oscila en función de la hipoteca. La demanda también afecta a hipotecas canceladas. «No hay plazo, no prescribe», afirmó Ballesteros.

En este campo, la Unión de Consumidores aconseja una reclamación colectiva «para evitar colapsar los tribunales de justicia», señaló Dacio Alonso, aseverando que la UCE prepara una.

Si una persona, tal como se planteó en el debate, ha cambiado de hipoteca, tiene el derecho a solicitar la reclamación de todos esos conceptos, tanto en el primero como en el segundo crédito. No se pueden reclamar los gastos de tasación de la vivienda, señaló Ballesteros.

El letrado de UCE también recordó que el cobro de intereses de demora que supere en dos puntos los créditos ordinarios tiene la consideración de «abusivo», por lo que no puede reclamarse.

Otro frente de abusos son los créditos rápidos, tarjetas de crédito y diferentes formulas de financiación que suelen cobrar unos tipos de interés que rondan el 20%. «Tienen la consideración de usurarios y son nulos. Son créditos que las personas tardan en pagar años y tienen la consideración de abusivos. La entidad financiera debe devolver todo lo que ha cobrado en exceso», aseguró ayer Ballesteros.

De igual manera tienen consideración de nulas las comisiones de reclamación de impagados. «Afecta a todos los clientes, con independencia de ser consumidores, autónomos o empresas. No se pueden cobrar», aseguró invitando a los presentes a defender sus derechos frente a los abusos de las entidades financieras.

Dacio Alonso animó a los presentes a acudir a la sede de la entidad, sita en el segundo piso del número 95 de la calle Rivero, donde se atenderá a todas las personas de 9.30 de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes.

Aunque la información es gratuito, es necesario asociarse para presentar un proceso judicial. Los socios pagan una cuota anual de 78 euros y se deben abonar 18 euros para iniciar la reclamación. Además, en función de la sentencia se debe aportar un porcentaje a la entidad, conocido de antemano.