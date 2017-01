La mortalidad se duplica en Avilés en enero con una media de seis fallecimientos al día

Que los meses de invierno aumenta la mortalidad no es nada nuevo, pero los altos índices registrados en estos primeros once días del año llaman poderosamente la atención. La media de 3,5 muertes al día, estable en los últimos años, se ha elevado hasta seis. Del 1 al 11 de enero, se registraron en Avilés 67 decesos, la mayoría en el Hospital Universitario San Agustín. Fuentes médicas confirman que muchos de ellos se produjeron por afección respiratorias agravadas por la contaminación y por la epidemia de gripe.

Ha habido días, como el martes 3 y el sábado 7, que se han producido diez fallecimientos. El pasado martes, día 11, hubo ocho y tanto el miércoles 4 como el martes 10, siete.

Entre los 67 óbitos totales, 32 han correspondido a varones y 35 a mujeres. Cinco de los finados habían nacido en 1926 y 1929; cuatro, en 1921, 1924, 1925 y 1932 y tres, en 1928, 1934 y 1936. La persona de mayor edad tenía 101 años. Y la más joven, 56.

Estos datos resaltan aún más si se comparan con los fallecimientos anotados en el Registro Civil el mes pasado, que sí responden a un diciembre típico en cuanto al número de decesos se refiere. En los 31 días del mes se produjeron 137, una media de 4,4 al día. Hubo más de cuatro fallecimientos en veintidós días del mes y dos días que no se registró ninguno, el 4 y el 5 de diciembre. El 29 de diciembre, con diez decesos y el 7, con nueve, fueron los más mortales. Respecto al sexo, hubo paridad, con 69 varones y 68 mujeres.

Las fechas de nacimiento de los desaparecidos fue similar a las registradas en enero. La mayoría pertenecían a la década de los veinte y los treinta. Así, siete personas eran de 1928, seis de 1926, 1932 y 1936 y cinco de 1925, 1929 y 1931. Al igual que en enero, la persona más anciana tenía 101 años y la más joven, 38.

Estos datos ponen de relieve varios factores. No solo la incidencia de las condiciones atmosféricas sobre la salud, como corroboran fuentes sanitarias, sino la agudización del crecimiento vegetativo negativo (más fallecimientos que nacimientos). Si bien es cierto que el resto del año es previsible que el número de decesos tienda a estabilizarse, no hay ningún mes del año en el que los nacimientos aumenten de forma considerable. Por lo tanto, rachas como la de estos primeros once días de enero, difícilmente se podrán compensar.

El alto índice de óbitos ha repercutido también en el tanatorio, con todas sus salas ocupadas e incluso esperas de varias horas. No obstante, resaltan que este ritmo suele ser habitual y en el recuerdo mantienen el enero de 2015. Bien es cierto, como se puede comprobar al contrastar los datos, que no todas las familias hacen uso de este servicio puesto que dos días este mes y otros dos del pasado, ha habido más muertes que salas tiene esta instalación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará la semana que viene el padrón actualizado a fecha de 1 de enero de 2016. Se podrá comprobar entonces si Avilés baja de los ochenta mil habitantes, como cabe esperar tras los últimos datos del Registro Civil, que reveló cuatrocientas más muertes que nacimientos (1283 frente a 874). El último padrón había fijado en 80.880 el número de habitantes en el municipio.