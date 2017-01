Un nuevo ciclo temático de terror completa el 'Cine de los martes'

La oferta cinematográfica de la ciudad, un sector tan castigado desde el cierre de los últimos cines, se consolida. La actividad organizada por la concejalía de Cultura, 'Cine de los martes', añade en este inicio de 2017 un ciclo paralelo de proyecciones temáticas. El primer género escogido es el terror, que desata pasiones y recelo a partes iguales entre los amantes del séptimo arte.

No obstante, la selección de estas seis películas, elaborada por el programador y organizador del Festival Celsius Jorge Iván Argiz, se caracteriza por la variedad de propuestas, entre las que se encuentran diversas nacionalidades, así como varios largometrajes premiados en importantes premios internacionales.

Todas las sesiones del ciclo 'Noche de Miedo' se celebrarán a las 22.30 horas en la Casa de Cultura y las entradas tendrán un precio de tres euros, al igual que el resto de pases de 'Cine de los martes'. La primera, 'Train to Busan', llegará el 20 de enero y dejará paso el 27 a 'La autopsia de Jane Doe'. Se sucederán 'El extraño' el 17 de febrero, 'Melanie, the girl with all the gifts' el 24 de febrero, 'Somnia, dentro de tus sueños' el 10 de marzo y, finalmente, 'Al interior' el 17 de marzo.

Al mismo tiempo que se anunció la llegada de los nuevos ciclos temáticos, la concejalía dio a conocer el programa tradicional de proyecciones del primer trimestre de 2017, conformado por nueve películas igualmente reconocidas y galardonadas a nivel mundial. 'Yo, Daniel Blake' será la primera el 17 de enero, 'María y los demás' el 24 de enero, 'El tesoro' el 31 de enero, 'La doncella' el 7 de febrero, 'Los inocentes' el 14 de febrero, 'La tortuga roja' el 21 de febrero, 'Land of mine' el 7 de marzo, 'La pasión de Agustine' el 14 de marzo y 'El día más feliz de la vida de Olli Maki' el 21 de marzo.

Cabe recordar que debido al gran respaldo del público a la actividad, el Ayuntamiento de Avilés instalará a lo largo de este año un nuevo proyector más moderno que permitirá acceder a un catálogo aún mayor de películas.