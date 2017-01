Los conductores del Tranvía Eléctrico amenazan con convocar paros parciales

Los conductores de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés podrían convocar este lunes paros parciales en protesta por la intención de la empresa de modificar sus condiciones de trabajo imponiendo una jornada partida, lo que conllevaría además la pérdida de varios complementos salariales. Para ese día hay convocada una asamblea, que deberá ratificar la propuesta del comité de empresa de iniciar una huelga en defensa de sus actuales jornadas.

El problema viene derivado de una sentencia que obliga a imponer un descanso de media hora en las jornadas superiores a seis horas y de 45 minutos en las que superan las nueve horas. Esa resolución judicial se deriva de una demanda presentada en su día por el sindicato CC OO, minoritario en el comité del Tranvía, con cuyas peticiones no está de acuerdo la mayoría de trabajadores de la empresa.

El pasado 5 de diciembre, en otra asamblea, los trabajadores decidieron que no se les aplicase la sentencia, y llegaron a un acuerdo verbal con la compañía que, sin embargo, no fue después ratificado. «No entendemos la cabezonería de la empresa», dice el presidente de la sección sindical de UGT, Antonio Gómez Riola.

CTEA plantea que los conductores trabajen a jornada partida, algo que no están dispuestos a aceptar. Por eso plantearán la próxima semana la convocatoria de paros, cuyo calendario aún está por definir. «Serán paulatinos a lo largo de la jornada, pero queremos dejar claro que estamos con los usuarios y sentimos el impacto que esta protesta podría causarles», asegura Riola. No obstante, los conductores insisten en que no piden nada extraordinario. «Lo único que queremos es mantener las mismas condiciones que hasta ahora», explica el delegado de personal, José Manuel González.