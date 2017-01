James Robinson, José Robledo y Marcial Toledano, primeros invitados del Cómic

Las Jornadas Internacionales del Cómic, evento consolidado en la agenda cultural avilesina que en 2017 celebrarán su vigésimo segunda edición, inauguraron ayer la lista de invitados con los tres primeros nombres confirmados para la alegría de los asistentes habituales más impacientes. Estos podrán comenzar a planificar su visita al recinto, que como siempre se levantará frente a la Casa de Cultura entre el 12 y el 16 de septiembre.

Destaca la presencia del guionista británico James Robinson, un ejemplo más de la habitual 'fuga de cerebros' al mercado americano. Su trabajo más destacado es 'Starman', un personaje al que dio vida junto al dibujante Tony Harris y el que le supuso la consecución del prestigioso premio Eisner. En la editorial DC también trabajó en series como 'Batman: Legends of the Dark Knight', 'Justice Society of America', 'Hawkman', 'Witchcraft', 'Batman' o 'Superman' y tampoco faltó su paso por la 'competencia', Marvel, en cabeceras como 'Cable', 'Generación X', 'Spiderman', 'Los 4 Fantásticos' o 'La Bruja Escarlata'. El resto de su extenso currículum se completa con otros trabajos para editoriales más pequeñas.

En el 'pack' vendrán los otros dos invitados, José Robledo y Marcial Toledano. Estos artistas se conocieron mientras estudiaban Bellas Artes y desde entonces han formado una dupla que les ha llevado a firmar varios éxitos. No faltaron unos duros inicios en los que tuvieron que trabajar en proyectos colectivos, en la revista 'Belio Mgz' y la editorial 'Tapa Roja'. De este período destaca el álbum 'Monito Cadáver', que supuso un punto de inflexión antes de comenzar a trabajar para el mercado francés.

Llegaron a la editorial Dargaud con un estilo depurado para llevar a cabo sus mejores trabajos. En la trilogía 'Ken Games' pusieron en práctica todas sus técnicas de escritura y dibujo, que ahora reproducen en su nueva trilogía, 'Tebori', donde presentan una apasionante historia de intriga y acción. Ambos autores hablarán en Avilés de esta nueva obra y de sus próximos proyectos.