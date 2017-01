Un puñado de personas interesadas en comprar el Porsche 911 SC matriculado en Murcia en julio de 1986 que subasta el Ayuntamiento de Avilés acudieron ayer al depósito municipal, en el parking subterráneo de La Exposición, para verlo de cerca e inspeccionarlo a fondo. «Tiene algunos desperfectos y el asiento del conductor no es original», manifestaba uno de ellos al tiempo que echaba cuentas para calcular la inversión necesaria para ponerlo en carretera. El hecho de que no se pueda arrancar para evitar posibles averías propias en un motor que lleva siete años parado dificulta el peritaje. «No sé. Mala pinta no tiene, pero para dejarlo impecable, como tiene que ser, hay que meterle mucho dinero. Puede que 20.000 euros, puede que más», estimaba.

El coche llegó al depósito municipal en diciembre 2009 tras ser decomisado en una operación contra el tráfico de drogas iniciada en Castropol en la que fue detenido su propietario. Entonces el cuentakilómetros marcaba 190.498, los mismos que ayer. El año pasado la Audiencia resolvió adjudicar su propiedad al Ayuntamiento para hacer así frente a los gastos de depósito y este ha decidido desprenderse de él. La fórmula elegida es la subasta, con un precio de salida de 16.200 euros.

Los interesados deben concretar su oferta mediante sobre cerrado y será adjudicado la más alta, sin posibilidad de posterior reclamación debido a su estado. El plazo de presentación concluirá veinte días hábiles a contar a partir de ayer y el coche podrá visitarse hasta el día 25 de lunes a viernes de 11 a 13 y de 16 a 18 horas y los sábados solo por la mañana.

Es un coche de colección. El Porsche 911 SC (Super Carrera) sustituyó en 1978 a los modelos 911 y Carrera y a partir de 1984 fue sustituido por el 911 Carrera. Cuenta con un motor bóxer de tres litros cuya potencia fue aumentando con el paso de los años, desde los 180 caballos del modelo de 1978 hasta los 204 del de 1983.