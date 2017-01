El Partido Popular pide bonificaciones en el pago de la tarjeta de residente

El Partido Popular aplaudió ayer la decisión del gobierno local de crear una tarjeta anual de residente para los usuarios de la ORA, una propuesta que había realizado el propio PP en la negociación de las ordenanzas fiscales para el presente año y que ya había planteado en un Pleno en el año 2015. El concejal Francisco Zarracina defiende esta nueva tarjeta, que supondrá el pago de 44,85 euros al año, para que los conductores que utilizan la zona verde «no tengan diariamente que madrugar para poner un tique de quince céntimos» que, en caso de olvido, «repercutiría en una multa de sesenta euros», pero pide bonificaciones en el futuro.

Pese a valorar esta medida, los populares aún consideran que es susceptible de mejorarse, sobre todo en lo que tiene que ver con su aspecto económico. Zarracina recuerda que ahora mismo hay concedidas muchas más tarjetas de residente que plazas existen en los aparcamientos reservados para este colectivo, La proporción es de tres a uno, es decir, que habría alrededor de tres millares de vehículos para solo unas mil plazas de estacionamiento de este color.

«El ingreso económico del Ayuntamiento siempre va a ser mayor al existente, ya que se va a pagar se consiga o no aparcar», señala Zarracina. Por ese motivo, el concejal asegura que su grupo solicitará, en la negociación de las próximas ordenanzas fiscales, una bonificación en el pago de la tarjeta de residente, de forma que los usuarios de esta modalidad no tengan que abonar la cantidad correspondiente a todos los días en los que potencialmente podrían aparcar, sino una precio inferior para compensar todas aquellas jornadas en las que, probablemente, no encontrarán un sitio libre en zona verde y tengan que recurrir a otros lugares para dejar sus vehículos, que muchas veces, incluso, podrán ser de pago en zona azul.

Los populares hacen hincapié además en que la empresa concesionaria de la ORA, Dornier, tiene un sobrante de 154.212 euros, un dinero que debería designarse a «mejoras en el funcionamiento», entre las que ellos incluyen el pago a través del teléfono móvil que también ha propuesto el Ayuntamiento y que será debatido, como la tarjeta anual de residente, en e la sesión plenaria que se celebrará el jueves de la próxima semana.

Pendiente queda aún, sin embargo, la necesidad de optimizar las plazas de la zona naranja, para lo que también se ha alcanzado un compromiso por ambas partes, sin que por el momento se haya definido ninguna medida concreta a este respecto.