Una vida de reproche a las injusticias

«No es un tema de derechas o de izquierdas, sino de definir la Europa que queremos: una que respete los derechos humanos o una en la que la xenofobia avanza tan rápido que da miedo». Con esta contundencia se mostraba ayer el fotoperiodista asturiano Javier Bauluz, primer español en alzarse con el prestigioso Premio Pulitzer, durante la conferencia que ofreció en el Centro de Servicios Universitarios. A través de datos y estadísticas, el reputado profesional logró elaborar un discurso que puso las mentes de los presentes a funcionar.

Como veterano que es, Bauluz ha cubierto importantes conflictos como la guerra de Bosnia, el genocidio de los tutsi en Ruanda, la Primera Intifada palestina o los últimos años del dictador Pinochet al frente del poder en Chile. Sin embargo, esto no le ha hecho la piel más gruesa. «Nada diferencia lo que está ocurriendo ahora de aquello, estos nuevos fascismos siguen basándose en crear un enemigo en la figura del 'otro', que en este caso son los inmigrantes, para autoafirmarse», denuncia.

El fotoperiodista tampoco se olvidó de dar un tirón de orejas a España. «Nos escandalizamos cuando escuchamos lo de Trump y el muro con México, pero aquí ya hicimos eso hace veinte años con la valla de Melilla», recuerda. Durante su intervención también hubo cabida para la 'alegría' -insiste en la necesidad de relativizar el término-, ya que celebró la decisión, conocida ayer mismo, de la Audiencia Provincial de Cádiz, por la que se reabrirá la causa de las muertes de quince inmigrantes en Ceuta, presuntamente a manos de la Guardia Civil.

Dado este «historial», Bauluz asegura no sentirse extrañado de que España no haya cumplido los planes por los que se comprometía a acoger a 17.000 refugiados durante el año pasado. «A políticos como el señor Fernández Díaz les da absolutamente igual que haya compromiso por parte de los Ayuntamientos y la ciudadanía», destacó para justo después añadir que «más que compromiso, es cumplir los derechos humanos, no es que seamos muy 'buenecitos'».

En esta línea, Bauluz lamenta que «a la única gobernante europea que ha cumplido con la Ley Internacional de los Derechos Humanos, Angela Merkel, le han dado por todos lados, incluso desde su propio partido, por cumplir la legalidad y acoger cerca de un millón de refugiados». El fotógrafo tacha de «campaña de criminalización intencionada» la difusión mediática de episodios como el de Colonia en la Nochevieja de 2015. «Básicamente se vino a decir que mujeres blancas y rubias habían sido violadas por estos refugiados y, aunque después se probó que no fue así, el odio y el miedo ya había calado en la sociedad», reflexionó.

«Europa ya no esperanza»

La Europa actual dista mucho de ser esperanzadora según Bauluz, que teme lo que puede suponer 2017 en términos de radicalización. «Muy posiblemente en Francia se consolide la extrema derecha con Le Pen y lo mismo pasará en Holanda con Geert Wilders, mientras que en países como Hungría ya se está procediendo a encerrar a todos los refugiados bajo custodia policial», destaca a la vez que insta de nuevo a mirar la paja en el ojo propio con los «comentarios racistas» de Cospedal o Esperanza Aguirre. Ante este panorama, Bauluz seguirá trabajando en lo que mejor sabe hacer: retratar la injusticia a través de su objetivo.