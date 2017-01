El desatasco en el Principado ha dado al Ayuntamiento un «colchón» para otros planes

La ley del salario social básico se puso en marcha en 2007 y desde entonces no ha parado de crecer en cuanto a beneficiarios. No obstante, no todos los años lo ha hecho el mismo ritmo y durante un tiempo se acumularon solicitudes en la consejería de Derechos y Servicios Sociales, lo que obligó al Ayuntamiento de Avilés a realizar importantes desembolsos en ayudas de emergencia para paliar las necesidades de las familias que se habían quedado sin ingresos y todavía no habían visto aprobada la solicitud del salario social. Ahora, la agilización de estos trámites, ha supuesto un alivio para el Ayuntamiento. La concejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso, asegura que «el desatasco del salario social nos ha dado un colchón económico para poder afrontar otros planes en relación a los servicios sociales».

En este sentido, la edil socialista destacó el importante número de subvenciones relacionadas con la vivienda concedidas por el Ayuntamiento este año a través de la Fundación San Martín. Concretamente, en 2016 se concedieron ayudas directas a la vivienda por valor de 707.185 euros, un 38% más que en el ejercicio anterior, y benefició a más de 1.620 familias del municipio.

En cuanto a las cifras de las ayudas de emergencia, el año pasado se destinaron en torno a los 360.000 euros de los que se beneficiaron 660 familias. Es una cifra ligeramente inferior a la de 2015, pero muy alejada de los 716.161 euros que tuvo que destinar el Ayuntamiento en 2013 para cubrir las necesidades inmediatas de las familias o de los 479.177 euros que dedicó al año siguiente.

Eran los años en los que las solicitudes del salario social de los avilesinos como del resto de los asturianos se acumulaban en la mesa del Principado sin respuesta. En todo caso, como comparativa de los estragos que ha hecho la larga crisis económica hay que recordar que en 2007 el Ayuntamiento había destinado sólo 75.000 euros a ayudas económicas de emergencia.

Estas prestaciones sociales económicas llegan a las familias que lo demandan para hacer frente a necesidades básicas de vivienda o de alimentación o de ropa. Como se demuestra con las cifras, las familias que lo han necesitado han ido en aumento en estos años de crisis. Llegan a los Servicios Sociales tras agotar las prestaciones de desempleo, los subsidios, y en muchos casos tras agotar los ahorros propios y los apoyos familiares. Avilés es el municipio de Asturias que gestiona con mayor celeridad este tipo de ayudas urgentes con una media de diez días para dar la respuesta. El propio director general de Vivienda, Fermín Bravo, felicitó recientemente al municipio por la agilidad en la respuesta a las necesidades perentorias de las familias.