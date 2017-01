Malikian responde al clamor de un Niemeyer lleno

Todo hacía sospechar que la actuación del violinista Ara Malikian en el Centro Niemeyer sería un gran éxito. Entre las butacas no se apreciaban huecos, ya que todas las entradas, incluidas algunas correspondientes a localidades de visibilidad reducida, estaban agotadas desde hacía varias semanas por el gran interés de ver al músico en acción. Ni siquiera lo reciente que estaban sus dos últimas visitas a la ciudad frenó estas ganas. Malikian no falló ante el entregado público y presentó un renovado espectáculo, 'The incredible tour of violin', que estrenó hace poco más de quince días en Madrid y que recoge los temas de su homónimo último disco. El protagonista indiscutible en esta ocasión no fue el artista, sino su instrumento, un violín fabricado en la ciudad italiana de Módena y que le acompaña desde los tres años.