«El principal problema de Avilés es que falta una generación entera»

Javier Reig es el portavoz de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) y una de las personas más y mejor informadas sobre todo los factores que inciden en el desarrollo del comercio de proximidad, que él defiende como parte fundamental de la vida y esencia de una ciudad. Leyes, economía, demografía, estudios y previsiones, nada escapa de un análisis que invita a reconsiderar la rentabilidad para el avilesino y su ciudad de dejar de lado al comercio de proximidad en favor de internet.

¿Qué balance hace el comercio del año pasado?

La primera parte del año fue muy buena. Sin embargo, en la segunda ocurrió todo lo contrario. No sé si por la incertidumbre política o por otros elementos. La campaña de Navidad, tal como esperábamos, empezó floja y, como de costumbre, los últimos días se dieron bien. La feliz coincidencia de que el comienzo de rebajas coincidiera con el fin de semana provocó una afluencia importante que ahora ya se está desacelerando.

¿Son comportamientos cíclicos?

No, porque este ciclo pasado no tiene ninguna relación con los años anteriores. Si analizamos las cifras vemos que pese a que el índice de crecimiento del comercio minorista ha crecido según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en realidad solo lo ha hecho en las grandes superficies y en la venta online. Desde 2007, este canal está aumentado a un ritmo anual de entre el diez y el treinta por ciento. Así que podemos concluir que el comercio minorista no está creciendo, no hace falta más que darse una vuelta por la ciudad. Fuera de las calles principales, hay una sucesión de locales vacíos.

¿Tendrá algo que ver el precio de los alquileres?

Su incidencia es relativa. Qué duda cabe de que muchos negocios no se pueden permitir depende qué alquileres. El principal problema es que en Avilés falta una generación de personas que solo aparece en puentes, navidades, Semana Santa y verano. Se nota en las calles, en esas épocas se ve a gente con niños que ha salido a buscar trabajo y vivir fuera. Por eso siempre decimos que todo lo que promueva empleo en Avilés es bienvenido. Sé que es difícil, pero se dan las condiciones: tenemos siderurgia, salida portuaria, aeropuerto, gente especializada, tenemos todo.

¿Por qué no se suma el comercio minorista a la venta online?

En nuestro programa electoral, teníamos un proyecto de plataforma online común para todos los establecimientos del comercio de proximidad, que estuviera amparada por el Ayuntamiento y el Principado. Pero vimos que en internet solo triunfan dos modelos: el que tiene un producto exclusivo y el que vende de todo a precios muy baratos. Desde la heterogeneidad que representa esta asociación, es imposible acceder a cualquiera de esos dos modelos. Por eso dejamos parado el proyecto.

¿Tiene algo que ver internet, veinticuatro horas al día disponible, con la tendencia a la ampliación de horario?

Los horarios tiene más que ver con los marcos normativos implantados por los gobiernos. Se han generado unas disposiciones legales que han provocado una competencia en la que el peor parado es el comercio de proximidad. Una competencia que está amparada por utilitarismo como aquello que confunde la moral y los intereses y aquello que subordina las políticas públicas a la economía. Liberalizar no es desregular. Ese marco ha perjudicado al comercio. Ha obligado a cerrar a muchos establecimientos, luego hay menos competencia y dominan las grandes superficies. Al final el segundo perjudicado, como dicen las propias asociaciones de consumidores, es el consumidor.

La guerra parece perdida después del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al recurso del Principado contra la liberalización de horarios.

Es curioso. Porque el comercio es una de las competencias más fuertes del Principado debido a que pertenece a la redacción original del Estatuto de Autonomía, lo que le otorga canon de constitucionalidad, es decir que está por encima de cualquier ley orgánica. Nosotros no somos juristas, pero esta resolución nos genera una sensación de impotencia. Si a eso le sumas las zonas de especial protección de las que habla la ley, nos sentimos también desprotegidos. Creo que es un gran error. Nadie sale beneficiado salvo intereses foráneos, los grandes distribuidores comerciales, esos con consejos de administración que no están ni en Avilés ni en Asturias, están fuera y sus cuentas de resultados están por encima de los ciudadanos.

¿Cómo se presenta el futuro en el sector?

Pasa por la especialización, la modernización y la atención. Todas esas cosas que no ofrecen ni la venta online ni las grandes superficies. Y yo siempre hago hincapié en la oferta. No existe ningún centro comercial tan variado como el centro que supone una ciudad como Avilés, que es además el concejo con mayor densidad de población de Asturias. Vas a cualquier gran superficie de cualquier ciudad y siempre te encuentras el mismo producto, aunque quizás eso tenga que ver más con la globalización. El pequeño comercio aporta esa exclusividad.

La situación demográfica no genera mucho optimismo.

La economía posa su base sobre la demografía y tal como vamos el PIB va a disminuir. Asturias lidera por abajo la población activa de España, lo que se traducirá en bajo consumo. Es un círculo vicioso. De ahí la importancia de crear empleo.

¿Qué tal resultado han tenido los 'centros comerciales abiertos' que han impulsado?

Para que existan es fundamental que antes existan zonas tractoras, es decir, con una tradición comercial importante y que son las que mueven el resto de la ciudad. En Avilés hemos detectado en el centro histórico, El Carbayedo y Versalles. No es algo cerrado, sino que puede haber posibles incorporaciones en el futuro. La experiencia está siendo muy buena. Muchas asociaciones de otras partes de España nos preguntan por ella.

El año pasado la UCAYC intensificó esfuerzos con más actividades e iniciativas que otros años.

Intentamos trabajar más con menos recursos. Y lo estamos consiguiendo. En primavera la directiva cumplirá cuatro años. Nos presentamos por primera vez con un programa electoral y un plan de marketing. Ahora se tendrá que valorar qué se ha hecho bien, con qué recursos y cómo se podría mejorar.

Pese a algunos indicadores macroeconómicos, algunas expertos advierten de una nueva ralentización del consumo.

Si se ralentiza es porque hay un alto porcentaje de gente en el paro y más del cincuenta por ciento de los desempleados no recibe ningún tipo de subsidio. Los sueldos se han devaluado. Antes el problema era monetario y ahora es salarial.