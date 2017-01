Pablo González culmina la financiación de su primer largo

Los Reyes Magos trajeron al avilesino Pablo González un buen regalo: el pasado 10 de enero, la plataforma de financiación colectiva Verkami confirmaba que su proyecto 'Orson, Joe y Rita' superaba los 700 euros que solicitaba gracias a 36 mecenas de toda España. En concreto, alcanzaba los 948 euros. Una vez cerrado el plazo de recepción de ayudas, González seguía recibiendo nuevas peticiones de apoyos que le han permitido alcanzar los mil euros.

«Es increíble, no pensaba que lo iba a lograr. De hecho, nunca antes intenté algo así porque no me parecía viable, me animaban algunos amigos y casi lo hice para demostrables que no era posible», aseguraba ayer desde Madrid donde reside en la actualidad y ya trabaja en las labores de edición de la película.

«Podremos entregarla rápidamente y recibir las impresiones de nuestros mecenas. Estoy muy sorprendido y agradecido a todos, porque he recibido el apoyo de muchas personas que no conocía, que se interesaban por nuestra propuesta».

Al tiempo que termina la edición, también piensa en la difusión del filme. «Vamos a intentar moverla. Tenemos posibles algunos pases en Madrid, como en la Escuela Popular de Madrid, e intentaremos presentarla a festivales. Vamos a moverla», avanza.

Pablo González espera con interés esos primeros preestrenos para conocer la reacción del público y confirmar si la película se entiende. 'Orson, Joe y Rita' narra dos tramas. Por una parte, es la historia de un grupo de actores que afrontan el fracaso de un estreno. Por otra, una historia con Orson Welles, Joseph Cotten y Rita Hayworth y el escritor H. G. Wells.

«Es una historia poliédrica, con saltos temporales y donde igual hay planteamientos que a mí me parecen muy claros, pero que el público no entiende. Los americanos tienen mucha costumbre de los preestrenos para comprobar las películas y me parece muy bien, porque es importante confirmar que el público entiende la película», comentó.

Cine heroico

'Orson, Joe y Rita' se convierte, de esta manera, en el primera largometraje que Pablo González dirige, escribe e interpreta a través de su productora Cine Heroico, el nombre del sello creativo que creó en 2013 y donde condesa su pasión por el cine que le permite cerrar un filme con unos presupuestos ridículos. Vamos, con lo que en otras películas se gastan en cafés en un par de días.

Ello es posible gracias a una máxima austeridad. Apenas hay extras y el reparto es reducido al máximo. Las localizaciones se condensan y las grabaciones se aprovechan al máximo. «Tenemos que grabar en dos días lo que en otras películas se hace en cuatro o cinco», explica González.

Por supuesto, ninguno de los implicados cobra y el presupuesto se invierte en el material técnico necesario. La única ventaja es que el desarrollo digital ha permitido reducir los costes materiales al suprimir la película, revelado, etc.

Así se explica que, cuando comenzó la campaña de financiación, ya contaba con todo el material grabado. Tan sólo quedaba financiar el montaje y otros aspectos técnicos como títulos de crédito .

«El trabajo de edición siempre me pareció muy gratificante. Vas viendo como queda la película y me gusta», concluyó ayer mientras termina el primer largometraje de Cine heroico que, seguramente, no será el último.