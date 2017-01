Los conductores del Tranvía aplazan las movilizaciones hasta que la sentencia sea firme

No habrá, por el momentos, paros en las líneas de autobús urbanas de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés. Los conductores, que habían amenazado con movilizaciones, acordaron anoche aplazar los paros hasta que sea firme la sentencia que modificaría sustancialmente sus condiciones de trabajo.

El problema que se planteaba viene derivado de un demanda interpuesta por CC OO y ganada en los tribunales, que obliga a imponer un descanso de media hora en las jornadas superiores a seis horas y de 45 minutos en las que superan las nueve horas. CTEA plantea que los conductores trabajen a jornada partida, algo que no están dispuestos a aceptar, además de la pérdida de varios pluses salariales.

El pasado 5 de diciembre, en otra asamblea, los trabajadores decidieron que no se les aplicase la sentencia, y llegaron a un acuerdo verbal con la compañía que, sin embargo, no fue después ratificado. La empresa, no obstante, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y se está a la espera de su decisión antes de tomar medidas.