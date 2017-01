Isolda, la profesora todoterreno

Isolda Álvarez Ron personifica la prueba de que la falta de aptitudes se puede compensar con toneladas de cariño. O al menos eso asegura ella. «A mí nunca me gustó la enseñanza; como profesora tenía muy poca paciencia con los alumnos que no entendían todo rápidamente porque yo siempre tuve mucha capacidad de aprendizaje y en mi cabeza no cabía que no comprendiesen a la primera lo que les explicaba», bromeaba ayer la mujer. Esto no la privó de cosechar el afecto de sus aprendices, que ahora se reúnen para rendirle homenaje.

«Me llena de un orgullo indescriptible», apunta Isolda sobre el acto que tendrá lugar este sábado a partir de las 14.30 horas en el restaurante La Serrana. Lo que en un principio estaba concebido como un café entre amigos, ha ido corriendo de boca en boca para convertirse en lo que se prevé un evento multitudinario. Echando un vistazo a las cifras cosechadas por la histórica Academia Isolda, situada en la calle de Martínez Anido -hoy San Bernardo-, no parece tan descabellado. «Durante los veintidós años que la tuvimos funcionando pasaron más de 1.300 personas, aún guardo el registro en casa», desvela.

Isolda aún habla en plural porque recuerda la gran 'culpa' de su marido, Florencio Rodríguez, gran impulsor del centro. «Sin él nada habría sido posible, era un gran apasionado de la docencia y juntos pudimos sacar adelante el proyecto, es justo que se honre su labor al mismo nivel que la mía», destaca con desbordante emoción. Mientras ella impartía Mecanografía y Taquigrafía, su marido llevaba los estudios relacionados con la banca y el derecho mercantil.

A merced de Ensidesa

Esta compaginación de tareas fue de vital importancia cuando Ensidesa decidió cambiar su política de empresa y mantener en plantilla a las mujeres casadas. «Yo me tuve que ir por eso y además ahí encontramos un gran nicho de negocio para formar a las nuevas generaciones de secretarias, pero con el cambio tuvimos que reenfocar los estudios de la academia a las disciplinas que dominaba mi marido», explica.

Tras los fructíferos resultados cosechados, Academia Isolda echó el cierre en 1983. Sin embargo, 33 años después la gente no se olvida de la regente del centro, que ha seguido vinculada a la vida asociativa y cultural de Avilés durante todo este tiempo. «Me encanta organizar cosas y colaborar en todo lo que se me proponga, nunca digo que no a nada», insiste esta mujer todoterreno a la vez que asevera que «no me ha quedado otra opción, decidí no encerrarme en casa».

Cuando habla de la muerte de sus dos únicos hijos, a Isolda aún se le nota la pena en la voz. «Mi actividad en el Casino de Avilés, junto al resto de proyectos, me obligaba en los peores momentos a salir adelante», señala. De hecho, el de mañana no será el primer homenaje que reciba, ya que el Casino ha honrado en varias ocasiones su labor durante más de cuarenta años. Sí será uno de los más especiales y acogedores, por lo que Isolda promete «hablar de corazón» durante su discurso.