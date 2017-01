«Mezclar géneros sin sentido puede derivar en un producto forzado»

La gallega Yolanda Castaño se ha ganado a pulso que su nombre se asocie rápidamente con la poesía. Incansable escritora desde muy joven, la poetisa acumula varios premios y reconocimientos, además de contar con el honor de ser considerada una de las mayores renovadoras del género a nivel nacional. Mañana jueves, a partir de las 20 horas, estará en el Centro Niemeyer para inaugurar la segunda ronda del ciclo 'Palabra e Imagen' con su espectáculo 'Una poética con profundidad de campo'.

¿En qué consiste el espectáculo que presentará en el Niemeyer?

La poesía se hará cómplice de otros lenguajes y recursos creativos. Principalmente se llevará a cabo a través de la música y el audiovisual, campo en el que tengo experiencia por mi etapa como presentadora, lo que generará textos ilustrados y videopoemas, una especie de 'videoclip' en el que en lugar de una canción hay versos.

«La poesía es lo contrario a la ley del más fuerte, por eso me resulta coherente escribir en gallego»

¿La música es de composición propia?

No, intento que esta nueva forma de expresión propicie también la colaboración con otros artistas. Ya tengo un pequeño equipo de compañeros del que me suelo rodear para este tipo de proyectos. A veces incluso retocan ellos mismos sus composiciones para adaptarlas a mis textos.

¿El público será partícipe del recital?

Al ser un producto bastante cerrado, no. Me gusta compararlo con un concierto, porque simplemente incluiré algunas explicaciones para que me sigan. El objetivo principal es establecer nuevas vías de comunicación para la poesía, conectándola así con el momento actual.

¿No cree que la poesía sea un género 'popular'?

Yo siempre he defendido que la poesía ha sabido adaptarse muy bien a los espacios de cada tiempo histórico, de hecho nació para ser cantada y ha ido evolucionando. Es cierto que el lenguaje propio del género es un poco antiguo, por eso hace falta una renovación que incluya las preferencias actuales de la juventud y una forma de expresión que ellos perciban más amable, como sin duda es el audiovisual y otras plataformas de la contemporaneidad.

¿La supervivencia de los artistas pasa por la versatilidad, como en su caso?

Sin duda es un extra, pero no creo que tenga que ser una imposición. Ahora está muy de moda llevar a cabo productos multidisciplinares, pero hay algunos tan forzados que acaban siendo un sinsentido y una falta de respeto hacia los géneros que utilizan.

¿Cómo concibe usted la multidisciplina?

En mi caso siempre establezco el punto de partida en el texto, que es el motor de todas las composiciones. A partir de ahí, experimento. Yo concibo la poesía como una disciplina muy abierta, por eso me empapo de todo lo que me rodea, como puede ser la música o la cinematografía, para crear nuevos híbridos.

Además siempre escribe en gallego. ¿Es una forma de reivindicación de la lengua?

Escribo con la cabeza tan alta como lo haría un esloveno, un islandés o un maltés que se oponga a utilizar el inglés sólo por conseguir más lectores. Precisamente la poesía es lo contrario a la ley del más fuerte y a lo masivo. Poesía es pensamiento crítico, ir en contra del discurso del poder. Por este motivo, para mí resulta muy coherente escribir en gallego, un idioma que además tiene una gran potencia lírica.