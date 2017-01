«Prefiero pagar quince céntimos»

Poco impacto cabe esperar de las novedades en el pago por estacionar en superficie en zona verde, en la que los residentes pueden dejar su vehículo por quince céntimos al día. Son 4.816 usuarios acreditados con 882 plazas a su disposición con muy poca rotación, de ahí que pocos se planteen, de momento, abonar un pago único anual de 44,85. A pesar de ser una medida que parecía ampliamente demandada, un sondeo a pie de calle invita a pensar que, salvo ajustes o modificaciones, no serán muchos los que se acojan a ella.

Adelaida Méndez vive en el entorno de la plaza de La Guitarra y usa «mucho» la zona verde, pero la celebración inicial del pago anual que le evitaría acudir diariamente al parquímetro muta al saber que asciende a casi cuarenta y cinco euros. «¡Me parece mucho! Es un precio abusivo», exclama. Sobre todo teniendo en cuenta que no siempre hay una plaza disponible y que siempre que puede busca un lugar donde no tenga que pagar. «Me temo que generará protestas», pronostica. Reconoce, eso sí, que «permitir un pago anual puede tener a un coche anquilosado en una plaza, impidiendo que aparque otro», y eso lo augura porque ella, que mueve el coche con cierta asiduidad, ya lo padece.

Al resto de las medidas, como el pago vía móvil, les da menos importancia «porque para mí iba a ser un lío, así que no me importa que se implante o no».

En la misma plaza en la que Méndez encontró ayer un hueco para dejar su coche a media mañana, Juan Luis Alzola, vecino de Corvera, dejó el suyo en doble fila. Él es uno de esos conductores que ni pagando puede usar la zona verde porque carece de tarjeta de residente. Zonas enteras como la plaza de la Guitarra están, por lo tanto, prohibidas. «Nunca vi tantos colores como en esta ciudad, ya ni te cuento cuando viene alguien de fuera, que no se entera», describe. Él mismo explica que ha tenido problemas porque, en una ocasión, «fui a la máquina, saqué el ticket, pero me pusieron multa. Voy a pensar que soy daltónico», ironizó. Se lamenta de que no pudo reclamarlo, aunque luego se enteró por la prensa de que recurriendo a la vía judicial habría tenido opción.

A Fernando Justo le parece bien que se implemente el pago anual porque «es excesiva la multa que te ponen cuando te olvidas de poner el ticket». A él le ha pasado ya dos veces y dos veces que ha tenido que soltar noventa euros. «Si usas la zona verde todos los días está bien que te permitan pagar y que te olvides, el problema es que muchas veces no hay sitio».

Similar opinión manifiesta Leticia Moreno, que no se ha planteado modificación alguna en sus pagos. «Es injusto porque no siempre aparcas en zona verde y no hay suficientes aparcamientos. No tiene sentido pagar por algo que no sabes si vas a usar. Prefiero seguir pagando quince céntimos». Vería mejor «abonar un pago y que te fueran descontando por el uso». En cualquier caso, que fuera algo mejor formulado, o con menos errores, que la tarjeta de la ORA, de la que ya ha prescindido. A ella ahora no la pillan sin calderilla: lleva siempre un monedero en el coche con monedas de diez y cinco céntimos».

Por su parte, la plataforma Stop ORA plantea solo dos colores, correspondientes a alta y baja rotación en los que podrían aparcar indistintamente. Sugiere también el pago por periodos. Considera que la ORA, tal como está concebida, tiene afán recaudatorio.