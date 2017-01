Avilés quiere ganar presencia como destino turístico con estand propio en ferias

Un trabajo de largo recorrido que comenzó a dar sus frutos hace años y que ahora se consolida. Es el balance de Manuel Campa, concejal de Promoción de Ciudad, del comportamiento turístico en 2016, en el que Avilés se estableció como «base» para explorar la región, invirtiendo así la tendencia de hace dos años en los que era considerada una ciudad para visitar desde otros puntos. En esta elección es «esencial la atracción que genera» el casco histórico y «la oferta cultural y deportiva».

Para asentar esta condición y seguir promocionando la imagen, no solo del municipio, sino de la comarca, se recuperará el estand propio en las ferias y congresos de turismo que volverán a Madrid, San Sebastián, Bilbao, Valladolid, León, Galicia, Ferrol y la Bretaña francesa. «Se trata de tener identidad propia, lo que nos ayudará a vender producto», por ejemplo el gastronómico, y de reforzar «el turismo de fin de semana, tan importante». De la mano de Turismo de Asturias se estará también en Barcelona, Londres, París y Berlín.

En Saint-Nazaire y la Bretaña se tiene previsto hacer especial hincapié por los datos que arroja el Camino de Santiago a su paso por Avilés y por el aún por explotar turismo náutico. Campa se refirió al número creciente de peregrinos que se aloja en el albergue, casi siete mil el año pasado, y a su perfil. «No es el típico peregrino mochilero; hay mucho extranjero, que tiene mayor gasto medio y que incluso pernocta dos noches porque tiene un interés cultural superior».

La Oficina de Turismo detecta un notable aumento de visitantes nacionales

Junto al Camino de Santiago, se profundizará en la programación cultural y la deportiva como ganchos turísticos. «El segmento deportivo sabíamos que era importante, pero el año pasado se pudo visualizar con el Mundial de Duatlón», refirió el concejal. Estos datos, además, se han desgajado de los ofrecidos por la Oficina de Turismo sobre consultas «para no tener cifras hinchadas». A pesar de que la forma de adquirir información turística ha cambiado, las visitas a la Oficina de Turismo aumentaron y siguen dando alguna pista importante sobre épocas y procedencia de los viajeros.

En este sentido, los destinos emisores no varían respecto a años anteriores, con Madrid, Andalucía y Cataluña a la cabeza, «también por volumen de población», además de la vecina Castilla y León y el País Vasco. Los extranjeros procedieron de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Portugal.

En total, fueron 35.346 demandantes de información, lo que supuso un aumento del 6% que en el caso del turista nacional se duplicó. De esos treinta y cinco mil, 3.573 eran residentes en la comarca, 811 llegaron de otras partes de Asturias, 25.241 fueron turistas de otras comunidades y 5.905, extranjeros. Se desconoce la procedencia de 169 visitantes.

Manuel Campa no se quiso olvidar de «otros reconocimientos que parecen menores, pero que son igualmente importantes» en la consolidación de Avilés como lugar de pernoctación, como la inclusión de su paisaje cultural en un libro editado por el del Ministerio de Cultura o su reconocimiento como Destino Turístico Accesible, en el concurso organizado por ThyssenKrupp Encasa. En este segundo caso, se pudo comprobar el impacto de su elección gracias a las llamadas y solicitudes de información por parte de grupos. Además, «que (la página web) Tripadvisor incluya la Plaza de España en el ranking de las veinte con mayor encanto genera flujos a los que, a veces, no llegamos de otra forma», valoró.

Campa considera que no hay acción menor en el objetivo de poner Avilés en el mapa y, como ejemplo, se refirió a la visita que realizará Ferran Adrià a la ciudad el próximo lunes, «que ha tenido un impacto tremendo con poco esfuerzo».

El concejal de Promoción de Ciudad puso en valor también que «tenemos una ciudad por y para los avilesinos, que vendemos cuando estamos fuera y que a los demás les gusta visitar», en contraposición a otros municipios con modelos más artificiales que generan problemas de convivencia. En Avilés, no. El progresivo crecimiento del turismo parece haberse integrado a la perfección en una ciudad con una oferta de plazas hotelera «ajustada» a la demanda. «Esta se va adaptando a las necesidades turísticas de la ciudad. Si ahora mismo hubiera un aumento del veinte por ciento de las pernoctaciones no tendríamos capacidad para asumirlo», comentó al explicar que los resultados en esta materia siempre son a largo plazo. «El turismo es fundamental, pero no podemos olvidar que la industria es la base de nuestra economía», por lo que la planificación turística se ajusta a este planteamiento.

Por la tarde, en FITUR

Tras valorar y analizar los resultados turísticos del año pasado en rueda de prensa, Manuel Campa tomó un avión para presentar por la tarde en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), inaugurada ayer en Madrid, el Centro de Interpretación del Cañón, que aspiran a convertirlo «en un nuevo activo turístico de la ciudad» y que pretende una «nueva andadura dentro del segmento marítimo».

El centro para informar y divulgar sobre la que es considerada la sima submarina más profunda del mundo con una cota máxima de 4.750 metros, que se inicia en la perpendicular de Avilés y se extiende hasta Navia, contará con la tecnología y formatos audiovisuales «para permitir al visitante descubrir la riqueza medioambiental de un entorno natural que de otro modo sería imposible conocer». El centro se ocupará las antiguas instalaciones de Astilleros Ojeda y Aniceto.