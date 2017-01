«El Partido Popular regional trata de cercenar a la junta local de Avilés»

Hace apenas un año que Carmen Maniega accedió a la presidencia del Partido Popular en Avilés. Lo hizo a principios de noviembre de 2015, tras la dimisión de quien había estado a la cabeza durante dos décadas, Joaquín Aréstegui. Nunca contó con el beneplácito de la dirección regional del partido, que cuestionó su nombramiento desde el principio y luego la apartó de su cargo en la Vicesecretaría de política municipal, donde colocó en su lugar a Carlos Rodríguez de la Torre. Después vino la intervención de las cuentas bancarias de la junta local, y ahora el vaciado de la del grupo municipal.

¿Cómo interpreta este último movimiento del partido?

He de decir que, como diputada, tuve contacto con muchas juntas locales no de Asturias, sino de toda España, y en ningún sitio pasa lo que estamos viendo en Avilés.

«De la Torre solo está sujeto con pinzas desde arriba. Hay que ver si quiere seguir a cualquier precio»

¿Y por qué ocurre aquí?

Lo cierto es que ya no reconozco al partido y nosotros, que tratamos de resistir en un ambiente hostil, nos rebelamos contra quien quiere verlo de esta manera. Está claro que el PP de Asturias necesita un aire nuevo. Ya dije que aquí se estaba librando la primera batalla para el congreso regional. Avilés está siendo un laboratorio.

¿Qué va a pasar ahora con el dinero del grupo o municipal?

Es que ese es un dinero público, no del partido, y tiene que haber rigor y transparencia. Aquí Carlos Rodríguez de la Torre ha actuado de forma personal, sometido a las presiones y nosotros nos desmarcamos de esta decisión.

Ahora la junta local se queda aún más atada de pies y manos.

Primero perdimos la capacidad financiera hasta el punto de que ya no podemos ni mandar una carta a los afiliados, luego perdimos la capacidad política, porque en el último pleno se votó en contra de la decisión de la junta local sobre los presupuestos. Ahora perdemos la capacidad administrativa, porque el dinero de la cuenta del grupo municipal es el soporte de la actividad de los concejales. De lo que se trata es de cercenar a la junta local de Avilés.

¿Qué van a hacer ahora?

Hay que pensar que Carlos de la Torre solo está sujeto por pinzas desde arriba, y hay que ver si quiere seguir a cualquier precio. Aquí ha perdido la confianza de la presidenta del PP de Avilés, de tres concejales del grupo, y creo que ahora de la mayor parte de la junta local del partido en Avilés, así que pediremos su dimisión.

¿Se ha puesto en contacto con Mercedes Fernández?

No. Está bien claro que no me cogió el teléfono cuando intenté localizarla para discutir sobre el voto a los presupuestos municipales, entiendo que tampoco me lo va a coger ahora.

El convenio

La dirección regional argumenta que el problema es que usted no quiso firmar un convenio para sufragar los gastos del grupo.

Es que ese convenio no da ninguna garantía jurídica. Cambió la ley para dar autonomía a los grupos, y ese es un dinero público en el que el partido no puede intervenir. Carlos de la Torre conoce esa norma porque él mismo la votó en un Pleno. Está absolutamente definido en qué se puede gastar ese dinero y en qué no, y se marcaba que había que tener una cuenta específica con un CIF, que él se negó a abrir en su momento y que, en su lugar, tuvo que hacerlo Alfonso Araujo.

¿Se plantean interponer algún tipo de demanda?

Desde luego que se va a buscar asesoramiento legal, porque los concejales tienen muchas dudas y no saben si van a tener que responder personalmente de ese dinero, ya que los gastos del grupo municipal hay que justificarlos ante Intervención. Es que no sabemos a dónde ha ido el dinero.

Se supone que las arcas del PP regional para pagar la sede del partido en Avilés y otros gastos. Aseguran que no pueden mantenerse por sí mismos.

Eso es una coartada. Había un dinero ahorrado y se lo llevaron. Es cierto que ahora tenemos menos cargos públicos y, por lo tanto, menos ingresos, pero si Avilés no puede mantener su sede, dudo mucho que eso pueda hacerse en otros sitios como, por ejemplo, Gijón, donde solo hay tres concejales.

¿Cómo ve el futuro del partido en Avilés y en Asturias?

Pues tal y como están las cosas, va a ser muy difícil ganar las próximas elecciones con este espectáculo fomentado por la dirección regional. Vamos a escándalo por mes.