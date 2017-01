De la Torre acusa a Maniega de usar al PP para su «provecho personal»

El portavoz municipal del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, junto con la concejala Ana Bretón, sacó todo el dinero que había en la cuenta bancaria del grupo a finales de diciembre. Según asegura, lo hizo para trasladar esos fondos a la dirección regional del partido para que, con ese dinero, se pudiera pagar el alquiler de la sede de la formación en la calle de La Cámara y otros gastos de funcionamiento. Lo hizo por indicación del gerente del partido, al número de cuenta que se le indicó desde Oviedo, y después de que el otro edil cuya firma era necesaria para realizar la operación, Alfonso Araujo, se negase a avalar esta transferencia.

Ayer aseguró que el vaciado de la cuenta del grupo municipal había sido «consecuencia de la negativa de la presidenta de la junta local avilesina a formar un convenio que la obligaría a justificar todos sus gastos», y arremetió duramente contra Carmen Maniega, a la que acusa de intentar «dividir el partido y llevarlo a un callejón sin salida», y de utilizar «para su provecho personal las siglas que representan a miles de votantes».

Tanto el propio De la Torre como la dirección regional del partido cuestionaron ayer el uso que la junta local hace del dinero, e inciden en el hecho de que Maniega no ha querido justificar sus gastos. «Una persona que tanto presume de regeneración y transparencia no debería tener inconveniente, pero se negó», expone el portavoz municipal.

De la Torre emitió ayer un comunicado en el que incide en que «son los fondos del grupo municipal del PP los que, a día de hoy y a través de la gerencia del partido, sufragan los gastos de funcionamiento de la sede avilesina vinculados a la actividad de los concejales y hacen frente a las deudas contraídas, evitando así su cierre», haciendo además hincapié en que la gerencia no tiene capacidad para actuar sobre la cuenta del grupo. También desde Oviedo insistieron en que «la junta local de Avilés no está en disposición de asumir sus gastos», y que el hecho de que Maniega no quisiera suscribir el convenio con la dirección regional ha sido el hecho que ha forzado la transferencia del dinero de los concejales avilesinos. «El grupo municipal está financiando de manera indirecta los gastos vinculados a las actividades del PP en Avilés», explica un portavoz.

El PP regional asegura que «lo que ocurre en Avilés es extraordinario», y que es uno de los pocos concejos donde el partido no puede asumir sus gastos, para lo que es necesaria la intervención del partido, ya que con las cuotas de los afiliados no es suficiente para cubrir el coste del alquiler de la sede y otros gastos. Justifican así que sea necesario emplear el dinero del grupo municipal, cuyo uso para este fin se justificaría por las reuniones y actividades referentes a la política municipal que se llevan a cabo en ese inmueble.

Así las cosas, los dirigentes locales del partido han perdido todo control sobre el dinero. Los 15.000 euros que mantenían en un fondo de inversión fueron cancelados por el gerente del partido, y la cuenta de la junta local intervenida. Ahora, la otra cuenta, la del grupo municipal, ya no requiere de la firma mancomunada de Carlos de la Torre y Alfonso Araujo, como hasta ahora, sino que las operaciones ya pueden realizarlas De la Torre y Bretón, ambos afines a la dirección regional.

«Un sector movilizado»

El portavoz municipal defiende la intervención en estas cuentas alegando una «absoluta falta de transparencia con laque se ha gestionado el PP de Avilés en los últimos tiempos», y lamenta que «precisamente quienes sumamos para reconducir esta grave situación seamos boicoteados permanentemente». De la Torre afirma además que «existe un amplio sector, ya movilizado, para abrir una nueva etapa en el Partido Popular de Avilés, para que se sitúe en el lugar que los ciudadanos se merecen y nuestro concejo necesita».