Araujo asegura que la firma de Bretón solo fue mancomunada tras su negativa a transferir los fondos

El concejal Alfonso Araujo que, junto a Carlos De la Torre era el otro edil cuya firma se necesitaba para realizar operaciones en la cuenta del grupo municipal, asegura que si el portavoz puso a la edil Ana Bretón como mancomunada en esa cuenta no fue porque hubiera perdido la confianza en él meses atrás, sino por el hecho de que se negó a realizar la transferencia que en diciembre dejó la cuenta a cero. «No parece cierto que dejara de confiar en mí en abril, porque en diciembre me pidió mi firma para realizar la operación», asegura.

De la Torre solicitó su aval para llevar a cabo ese movimiento a través de un correo electrónico, pero Araujo no accedió. No lo hizo porque el año pasado la interventora había presentado unas reparos y pedía una justificación de los gastos que el partido no había presentado y había, pues, riesgo de que el grupo tuviera que devolver parte del dinero que se le había entregado para sufragar sus gastos corrientes. Según explica Araujo, esa es la razón de que este año pusiera reparos a llevar a cabo esa transferencia cuando en otros ejercicios no había sido así.

«De la Torre falta a la verdad porque, si hubiera perdido la confianza en mí en abril, hasta que puso a Bretón pasaron ocho meses», defiende. Araujo pedía esperar a conocer la resolución de la interventora sobre los justificantes y, además, determinar la cantidad que debía transferirse, en vez de mover todo el dinero.