El Ayuntamiento exige al Principado que asuma el colector industrial «aunque tenga carencias»

El Pleno aprobó ayer, con el apoyo de todos los concejales de la oposición y el voto en contra del PSOE, reclamar a la Consejería de Medio Ambiente que asuma la gestión y ponga en funcionamiento el colector industrial construido en la margen derecha de la ría, «ya que parece que actualmente el proyecto aprobado en su momento, con el visto bueno de todas las partes, está ejecutado y listo para entregar». El portavoz del equipo de gobierno, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga, explicó nuevamente que la administración regional no ha asumido esta gestión porque la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha variado el planteamiento inicial y ahora anuncia que multará al Principado cada vez que se produzcan vertidos ocasionales a la ría provenientes de este colector, algo que no se podría evitar como ya sucede con los colectores de la margen izquierda en momentos puntuales, como cuando se producen fuertes lluvias y coinciden con mareas altas.

«No podemos pedir al Principado algo que el Ayuntamiento no haría en caso de que estuviéramos hablando de una infraestructura que tuviéramos que asumir nosotros o ¿es qué ustedes estarían dispuestos a que el Ayuntamiento gestionase una obra en esas condiciones?», defendió Fernández Huerga, sin éxito, ante la oposición. Añadió que «si la voluntad del Pleno es que las partes se pongan de acuerdo para que el colector se ponga en marcha cuanto antes sobra ese primer punto» y es que en una segunda parte, la moción aprobada por la oposición señala que «instamos a las partes (Principado y Confederación) a que sigan colaborando para que, en caso de que el proyecto diseñado y ejecutado contuviera algún tipo de carencia estructural por lo que una vez puesto en marcha se corriesen riesgos de posibles vertidos, se pueda corregir».

La moción había sido presentada por el grupo de Somos y en el debate político, su portavoz, David Salcines, aseguró que desde que en 2004 se firmó el convenio entre el Principado y la Confederación para la ejecución y gestión del colector industrial se firmaron otros dos acuerdos más en 2008 y 2013 «sin que en ellos se pusieran reparos a la obra de ningún tipo por parte del Principado». Es más, dijo que quien en su día diseñó el proyecto es ahora director Calidad Ambiental en el Principado, por lo que calificó el enfrentamiento actual entre las partes por la puesta en marcha del colector como «telenovela», ya que «quién hizo el proyecto y el convenio, al que no se le puso reparos, hoy lo rechaza».

Reclamó a Luis Ramón Fernández Huerga el respaldo a su propuesta y que «se comporte como un concejal del Ayuntamiento de Avilés y no como portavoz del PSOE defendiendo la gestión de la consejera de su partido». E insistió en preguntarse por qué «en determinada fecha la Consejería ve problemas y hasta ahora no había puesto ninguno».

Infraestructura clave

El resto de grupos de la oposición puso de manifiesto la importancia de esta infraestructura para el saneamiento integral de la ría para explicar su voto a favor de la moción. En el caso de Izquierda Unida, Llarina González, recordó además que ya en 2013 a instancias de su grupo se había aprobado una moción en este sentido, en aquel momento dirigida a la Confederación. Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, aseguró que «esta es otra de las historias interminables de Avilés en materia de infraestructuras, pero en este caso el proyecto ya está finalizado y desde 2011 duerme el sueño de los justos, lo que ha supuesto la inversión de medio millón de euros en mejoras para poder poner en marcha el colector, que se suman a los diecisiete ya invertidos en su construcción».

El portavoz del equipo de gobierno afeó las palabras del representante del Partido Popular recordando que desde diciembre de 2011, cuando se finalizó la obra, había sido la administración central dirigida por el Partido Popular la que no había dado pasos para su puesta en marcha. «Costó mucho que firmase el convenio para la gestión, la Consejería de Medio Ambiente tuvo que realizar muchos requerimientos hasta esa firma, pero «ahora el PP se hace cruces porque no se pone en marcha y le entran prisas, cuando, además, hasta noviembre de 2016 no dio por finalizada la obra definitivamente subsanando las deficiencias».

Fernández Huerga dijo confiar en las gestiones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente para poder poner en marcha el colector industrial. Según dijo, «mantuvo hasta cuatro reuniones con la Confederación sin resultados y a finales de diciembre trató de este tema con la ministra y parece que puede haber solución». Insistió en que «se hicieron unas obras con unas condiciones y ahora la Confederación Hidrográfica dice que no autoriza esos alivios, que por otra parte se producen en todas las cuencas de España. No se entiende que nosotros le digamos al Principado en una moción que asuma una obra por la que le van a multar cuando la ponga en marcha».

Concluyó confiando en que las partes encuentren una solución y «si no acepta los alivios tendrá que hacer la obra para que no se produzcan y si, como hace en cualquier cuenca de España, los acepta, todo listo». Confío encuentren acuerdo ministra. Y mientras Confederación lo ponga en marcha como hizo en otros puntos de Asturias. En todo caso dijo que mientras ese acuerdo llega, la Confederación podría poner en marcha el colector como ha hecho con otras infraestructuras en Asturias.