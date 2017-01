«España es un país con una gran creatividad»

En la tarjeta de presentación de Alberto Álvarez lucen varios cargos. Este avilesino ha recibido la medalla de oro al mérito en el trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y fue reconocido el año pasado como profesional del año en los Premios de Marketing de Asturias, además de embajador de motores de negocio de Google. A finales del año pasado llegó a un acuerdo con en Ayuntamiento para colaborar con el Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, y dentro de esa colaboración participó ayer en una sesión clinic para microempresas sobre cómo conseguir una publicidad efectiva o cómo aumentar las ventas con pequeñas acciones de imagen de marca.

Se hizo famoso por una campaña de marketing para una empresa asturiana de salsas.

Sí. Era un proyecto de marketing operativo en línea que llamó mucho la atención.

«La crisis no me afectó porque mi modelo de negocio iba a favor de la tecnología»

¿Resultó sencillo elaborar esa propuesta?

En cierta manera llegué a ella por toda mi experiencia profesional previa. Había trabajado en agencias de publicidad, donde conocí su modelo de negocio, que no me parecía sostenible ni ético hacia el cliente. También trabajé en estudios gráficos. Logré juntar dos mentalidades que, en principios, son incompatibles: el director de marketing y la creatividad. Llegó un momento en que decidí aprovechar mi experiencia y así nació mi empresa, Admiria, en 2007.

Con la crisis económica.

A mí no me afectó. Desde el primer año he crecido. En los últimos cuatro años he tenido crecimientos del 30%. La crisis afectó a muchas agencias porque su modelo de negocio no funcionaba.

¿Cuáles son sus claves?

Mi modelo de negocio es muy flexible. Estoy yo y cuento con un grupo de colaboradores que voy llamando en función de las necesidades de mi cliente. Si tengo un creativo gráfico en mi plantilla, siempre tendré un estilo parecido. Ahora cuento con varios con quienes contacto en función de las necesidades del cliente.

¿Algún secreto más?

Sobre todo trabajo con el sector de alimentación. No cobro por el diseño o la creatividad. El compromiso de la empresa es comprarme los embalajes. Si la campaña es un éxito, los dos ganamos.

Le llamaron de Google, ¿cómo contactaron con usted?

Me llamaron por teléfono a finales de noviembre de 2014. No me extrañó la llamada porque yo conocía las métricas de mi proyecto y veía que eran buenas. Ellos me dijeron que hacía diez años que no veían algo así. Primero me expusieron como un caso de éxito, pero las cosas fueron evolucionando y en enero de 2015 me comentaron la posibilidad de ser un embajador de motores de negocio.

¿Y eso qué es exactamente?

Es una forma de colaborar con la empresa. Yo no trabajo con ellos, sino que soy un profesional independiente, en el proyecto Admiria. Google define sus necesidades en el ámbito de las tecnologías y busca modelos que ayuden a otras empresas a evolucionar.

¿Qué obligaciones tiene?

Todos los embajadores de Europa nos reunimos una o dos veces al año. Seremos algo más de un centenar, de España somos cinco o seis, lo que demuestra que somos un país con una gran creatividad, porque otras naciones como Alemania o Italia sólo tienen uno y Francia dos.