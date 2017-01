Mercedes Fernández pide trabajar «desde la unidad y la cohesión»

La presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, ha rehusado siempre extenderse sobre la situación de la formación en Avilés y ayer tampoco fue una excepción. Si bien no quiso pronunciarse sobre los pormenores de los movimientos entre las cuentas asociadas al grupo municipal de Avilés, ni posicionarse sobre el enfrentamiento entre la junta local del partido y su portavoz municipal, sí hizo un llamamiento a «abandonar polémicas estériles que los ciudadanos no entienden y que no llevan a ningún sitio».

A preguntas de los periodistas antes de entrar en la reunión de la junta local de Belmonte, Fernández aseguró no estar al corriente de las operaciones llevadas a cabo en las juntas locales, y pidió trabajar «desde la unidad y desde la cohesión». La presidenta popular asegura que «el Avilés la mayoría de los afiliados lo que quieren es trabajo y cohesión en torno a un objetivo que se persigue tanto aquí como en otros municipios». Considera que el Partido Socialista está en «fin de ciclo», y que el PP es el relevo para que pueda producirse un cambio de gobierno.

«El Partido Popular ha destacado en una cosa, y es en que ha logrado vencer las dificultades desde la unidad», dice Fernández, que asegura tener «poco tiempo para polémicas». La presidenta defiende además, en alusión a las declaraciones de anteayer de Carmen Rodríguez Maniega, quien sostenía que iba a ser «muy difícil ganar las elecciones con este espectáculo fomentado por la dirección regional», que «la unidad el política suele tener el premio de las victorias electorales, mientras que la desunión y las trifulcas suelen venir siempre acompañadas de derrotas».