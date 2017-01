«La música es como la pintura, explicada se entiende mejor»

El concierto del ciclo 'Suena la Cúpula', que el próximo domingo protagonizarán en el Centro Niemeyer el pianista Rubén Díez y la cantante Patricia Martínez, permitirá a la soprano ofrecer una de sus vertientes musicales menos conocidas gracias a un repertorio variado que, además de ópera y zarzuela, incluirá musicales y temas populares. La avilesina se reencuentra con su público a la hora del vermú (13 horas).

¿El horario condiciona el repertorio?

Sí. Empezaremos con varios temas de las óperas 'La serva padrona', de Pergolesi; de 'Summertime', de Gershwhin, y 'Gianni Schicchi', de Puccini. Después interpretaremos temas de las zarzuelas 'La Gran vía', 'La tempranica' y dos de 'La Carrera de América', compuesta por Rubén Díaz y estrenada en Avilés hace algunos años.

«Avilés necesita recuperar la actividad cultural que tenía, hay que invertir en cultura»

'La Carrera de América' viene con novedad.

Sí, porque Rubén ha rehecho la zarzuela y ha incluido un nuevo número que estrenaremos el domingo. Aparte de 'La Nana', cantaré el 'Son del Gachupín'.

El repertorio no termina ahí.

No, después pasamos a los musicales con 'Can't help loving that man', de Jerome Kern; 'New York, New York', que Frank Sinatra hizo conocidísima; y 'I got rhythm', de la película 'Un americano en París'. Por último, un apartado de varios con el tango 'Volver', de Gardel, 'Alfonsina y el mar', de Ramírez, y el bolero 'Contigo en la distancia', de César Portillo.

Muy variado.

Hemos seleccionado y dividido en varios bloques piezas muy conocidas. No van a ser temas pesados, aunque tampoco les encaja el término 'ligero'. No creo que llegue a una hora de duración. Será algo más porque Rubén explicará algunas características de las obras para hacer el concierto más didáctico. Muchas veces nos falta información sobre una obra musical para comprenderla mejor. Es como la pintura abstracta, que si alguien te la explica la comprendes mejor. Con la música, especialmente con la clásica, esto es fundamental porque muchas veces hay detalles en la partitura que no se suelen percibir en una primera audición.

Más que un concierto, suena a clase magistral.

No llegará a tanto, pero será diferente por los distintos géneros que se abarcan. Todos vistos desde un plano lírico. Además, Rubén es muy pedagógico.

¿En qué género está usted más cómoda de los que va a tocar?

Quizás en los musicales porque me paso todo el año metida en el teatro, cantando ópera y zarzuela.

Rubén Díez y usted forman un tándem indisoluble.

Nos conocemos desde hace quince años. Musicalmente, siempre he ido de su mano, es mi pianista acompañante. Personalmente, somos grandes amigos y fue quien me presentó a mi pareja.

Usted fundó la asociación Avilés Musical.

Sí, aunque por distintos motivos, profesionales y laborales, ahora está inactiva. Y se nota, se echan de menos determinadas cosas en Avilés. La ciudad necesita recuperar la actividad cultural que tenía, entiendo que también es un tema económico, pero hay que invertir en cultura.