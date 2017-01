«Todo han sido zancadillas desde que Maniega es presidenta»

El portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre, así como sus dos ediles afines, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé, comparecieron ayer en rueda de prensa para explicar los movimientos que los dos primeros realizaron en la cuenta bancaria del grupo municipal a finales de diciembre del año pasado. «El partido nos apoya, y debemos transferirle parte del dinero, siempre ha sido así», asegura De la Torre, que recordó que el año pasado se hizo lo mismo, en aquella ocasión con su firma y con la del concejal Alfonso Araujo. «El 31 de diciembre de 2015 se transfirieron 5.981,30 euros y la cuenta se quedó a cero, y yo entiendo que eso es lo normal», sostiene.

El portavoz del grupo afirma que si no se hace esa transferencia, los grupos corren el riesgo de perder ese dinero, procedente de las asignaciones que el Ayuntamiento hace a los grupos y que se componen de la suma de una cantidad fija y otra variable en función del número de concejales de los que disponen. Los de los meses de diciembre no son, sin embargo, los únicos grandes movimientos de dinero entre cuentas vinculadas al PP que se han producido durante el año. De la Torre afirmó que el 13 de abril del pasado año, Alfonso Araujo había hecho una transferencia de 2.000 euros desde la del grupo municipal a la de la junta local. «Lo hizo sin mi firma, que era necesaria, y sin avisarme, y en ese momento perdí la confianza económica en él», expone.

Por ese motivo, asegura, incluyó meses después a Ana Bretón como mancomunada en la cuenta del grupo municipal. «Como portavoz, yo soy el que tiene que rendir cuentas la interventora, y por eso elegí a una persona de mi confianza», señala De la Torre, que también defiende la intervención de las cuentas de la junta local por parte de la dirección regional al no compartir que existiese un fondo de 15.000 euros desconocido por el partido.

«Araujo hizo en abril una transferencia de 2.000 euros sin mi firma y sin avisarme»

De la Torre no piensa en dimitir, «sino en seguir trabajando por los avilesinos»

«Hay que poner punto final a esto y dejar de manchar la imagen del PP», pide Hurlé

Bretón también aclaró que el reintegro de 6.800 euros efectuado el 23 de diciembre fue una transferencia a la cuenta del Partido Popular. «Ese día dejamos un dinero por si llegaban algunos recibos y después, el día 31, transferimos el resto», sostiene la edil. Los tres concejales mostraron además otra documentación en la que se observa que el año pasado la cuenta del grupo municipal también quedó al descubierto, generando unos recargos que rondan los treinta euros. «Nuestra actuación fue la de todos los años, y acatamos las directrices de la gerencia regional, que está amparada por la nacional», cuenta Bretón, que incide además en que «se hace así en todas las juntas locales».

La única diferencia en Avilés, según detallan, es que el movimiento de dinero no va a una cuenta de la organización local de la formación, sino a la regional, algo que se debe a la intervención previa de sus cuentas.

«No pienso en dimitir»

Las relaciones entre los dos bandos existentes en el seno del grupo municipal se han ido tensando cada vez más, pero De la Torre no está dispuesto a ceder a las presiones. Pese a que la junta local aseguró anteayer haber perdido la confianza en él como portavoz, asegura que no piensa en dimitir, sino en «seguir trabajando para los avilesinos», y defiende que el partido «está unido en España y en Asturias», y que los problemas que se dan en Avilés suceden, sobre todo, desde que Carmen Maniega accedió a la presidencia. «Desde entonces ha sido zancadilla tras zancadilla, ellos quieren tomar otra deriva que no es la normal, y estoy de acuerdo en que esto solo pasa aquí», dice.

El portavoz sostiene que «Avilés necesita un cambio importante y radical», y que ellos están trabajando «con ilusión» como principal partido de la oposición para alcanzar la alcaldía de la ciudad. «Hay que poner punto y final a esto y dejar de manchar la imagen del Partido Popular porque no nos merecemos esta situación», añadió Reyes Fernández Hurlé, que asegura que cuentan con «el apoyo total» de la dirección regional y nacional del partido. «No estamos solos ni actuamos por libre, sino que contamos con un importante volumen de gente que colabora con nosotros para llevar a cabo el proyecto del Partido Popular en Avilés», añade la edil, que invita a darse de baja a aquellos que no compartan ese proyecto.