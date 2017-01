La alcaldesa cree que todavía puede haber acuerdo sobre la Ronda Norte

La alcaldesa, Mariví Monteserín, cree que todavía hay espacio para la negociación política entre el Principado y los ayuntamientos de Avilés y Castrillón para llegar a un acuerdo sobre el trazado del nuevo acceso al puerto, la Ronda Norte. Así lo aseguró el jueves durante el Pleno ante la pregunta formulada al respecto por el concejal del Partido Popular, Constantino Álvarez, tras darse a conocer hace un mes el nuevo recurso planteado por el Ayuntamiento de Castrillón en contra del trazado previsto para esta carretera.

Independientemente de esa vía judicial, Monteserín ha expresado a la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, que «siempre existe espacio para el diálogo político y para el acuerdo», afirmó durante la sesión plenaria. No obstante, la primer edil se ha mostrado firme ante el Principado en que esa vía judicial elegida por Castrillón no debe paralizar el proceso para la redacción del proyecto de un vial cuya obra será financiada por el Ministerio de Fomento. «Siempre se está a tiempo para la negociación política, pero también he dejado claro ante el Principado que mientras no se puede paralizar esta actuación fundamental para Avilés y que continúe con el proceso para la redacción del proyecto», explicó la alcaldesa. Es más, reclamó que «se traten de reducir los plazos lo máximo posible».

Castrillón presentó el pasado 21 de diciembre el recurso de casación ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que disponía de un mes para determinar si lo traslada al Supremo, la última instancia.

El concejal del Partido Popular, Constantino Álvarez, lamentó los problemas en el desarrollo de esta infraestructura que lleva en el debate político una década sin que haya avanzado. «Es increíble que un vial tan importante como este esté paralizado por lo que se diría recurriendo al lenguaje rural un problema de finxos», indicó. «Coincidimos todos en lo importante y prioritario para el futuro no sólo del municipio sino de toda la comarca de contar con esta infraestructura necesaria para facilitar la comunicación del puerto y de las empresas en la margen izquierda de la ría», concluyó el edil popular.