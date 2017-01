Los trabajadores de Saint-Gobain se concentrarán en el Ayuntamiento y en la planta el martes

El próximo martes finaliza el calendario de paros parciales convocado por los sindicatos en Saint-Gobain, y ese día los trabajadores sumarán a sus acciones de protesta sendas concentraciones en la planta, por la mañana, y frente al Ayuntamiento, por la tarde. El comité considera que los paros han sido «un éxito», aunque observa que no han sido «suficientes de cara a la empresa», que no ha mostrado «ningún tipo de acercamiento para hablar de los problemas que nos han llevado a paralizar la empresa».

Ahora aseguran contar además con el apoyo de las empresas subcontratadas, junto a las que seguirán defendiendo la viabilidad del centro «mediante inversiones y exigiendo la no deslocalización de la producción». Están llamados a una concentración en la entrada de la fábrica a las once de la mañana, donde se leerá un documento que se entregará a la alcaldesa. Por la tarde, volverán a reunirse en la plaza de España para expresar su malestar hacia la empresa, con la que no han logrado reunirse.