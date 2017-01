La vivienda de alquiler baja su precio pese a la fuerte demanda

El precio de los pisos de alquiler ha bajado entre un diez y un quince por ciento en los últimos cuatro años pese a una demanda que ha ido en aumento. Son las paradojas de un mercado regularizado, al igual que la venta, por la crisis económica y que ha sido detectado por los grandes inversores inmobiliarios. Los asturchilenos del Grupo Lucio Torre que el pasado mes de diciembre cerraron la compra de un tercer edificio en el centro de Avilés lo destinarán a vivienda de alquiler y no a oficinas como enfocaron la rehabilitación íntegra del primero (el antiguo edificio de Del Río). La decisión se basa en ese diagnóstico previo del mercado avilesino que arroja una oferta suficiente de pisos para despachos profesionales, pero no para uso residencial.

A decir verdad, vivienda vacía hay. Pero vivienda vacía para alquilar no tanta y mucha de ella, según los intermediarios contactados, no se ajusta a los gustos y necesidades de un mercado que sigue gozando de «muy buena salud».

La crisis económica, tanto por las altas tasas de desempleo como por la dificultad de acceso al crédito bancario, ha inclinado la balanza en favor de un alquiler que continúa siendo una opción minoritaria en el cómputo global. Este nuevo grupo de solicitante de vivienda de alquiler refuerza el perfil tradicional de demandante y, sin embargo, no ha incidido en un aumento de los precios.

«La gente necesita vivienda, pero no a cualquier precio», explica un profesional del sector. Se está hablando de que un estudio, prácticamente nuevo o reformado, en el centro histórico oscila entre los 400 y los 550 euros, comunidad incluida. Mismo precio que el de una vivienda en la urbanización de Las Campas del Quirinal, estas con plaza de garaje. En El Carbayedo, Las Meanas, La Cámara, Avenida San Agustín u otros puntos del centro de Avilés, depende mucho de los años del edificio y las prestaciones de la vivienda. Se pueden encontrar pisos a 350 euros con vistas a un patio o de 600 si tiene tres habitaciones, plaza de garaje y calefacción central. Si se va a las barrios, los precios bajan de forma considerable, sobre todo en edificios sin ascensor.

«En Avilés estamos hablando casi de los mismos precios que Oviedo y Gijón», apunta Luis Ángel Fernández, de la agencia Maspalomas. «La oferta está fatal porque hay mucha demanda». El problema es ese stock que se genera con pisos que no cumplen los requisitos del potencial inquilino. No son lujos ni grandes requerimientos. «En pocas palabras, se busca una vivienda digna, bien mantenida», amplía Eva Reyes, de la agencia La Cámara, «pero sin muebles tipo 'Cuéntame'», explica gráficamente Fernández. Y eso, al parecer, abunda.

Según relatan quienes conocen bien el parque inmobiliario, en muchas ocasiones son muebles de calidad, de estética desfasada, que se han ido retirando de la vivienda de familiares fallecidos o de la principal para ser sustituidos por otros más acordes a los gustos actuales. Los mismos gustos que demanda el solicitante de vivienda. «Impera el estilo 'Ikea'», resumen desde las agencias.

Josefina de la Vega, de la agencia que lleva su apellido, reconoce que lo que en román paladino se llama 'piso curioso' hay «poco». Ofrece, además, otra pista: «La crisis también ha hecho aflorar mucho piso que se estaba cerrado pero que los propietarios han puesto en el mercado para conseguir algún ingreso. Al fin y al cabo, un piso cerrado solo genera gastos».

Su diagnóstico del mercado no difiere del que realizan sus compañeros. «Los pisos que no son llamativos a la vista cuesta mucho alquilarlos. Lógicamente, tienen mejor salida los que son cómodos y ofrecen sensación de claridad y limpieza», reconoce. Esos apenas tienen espera. En cuanto quedan libres, encuentran rápido a otro morador.

El perfil por excelencia del piso de alquiler es el divorciado. «En este sector siempre se ha dicho que mientras haya divorciados habrá alquiler», confiesa un agente. Lo cierto es que el colectivo se ha ido agrandando con parejas jóvenes que buscan su primer piso, con los inmigrantes y con un nada desdeñable grupo de profesionales de diversos ramas (industrial, sanitaria, educativa, entre otras) que ha sido trasladado por su empresa o, en el caso de lo público, que está en situación de interinidad. «Todos tienen nómina y exigen», apuntan, dejando claro que el propietario no va a lograr 'endosar' cualquier inmueble al buscador. La época de mediados de los cincuenta, con Ensidesa en plena eclosión y gente durmiendo incluso en los portales porque ahí sí que materialmente no había nada que ofrecer, queda solo en el recuerdo de quienes hoy peinan canas.

En lo que no se ponen de acuerdo es en la preferencia de muebles o no en ese piso de alquiler. Quienes llegan a la agencia Maspalomas los quieren sin muebles, no así los que entran en De La Vega o La Cámara. Es más, en esta segunda agencia detectan a un subgrupo de compradores que se decanta por una casa por la mascota. «Es exagerado la cantidad de gente que tiene mascota y muchos propietarios no quieren animales en sus pisos, así que no les queda otra que buscar una casa. Hay personas que se quedan con una casa que no les convence solo por su mascota», subrayan.

Desde las agencias inmobiliarias no aprecia de momento un cambio de tendencia para el mercado del alquiler, pese a que «se nota que la venta de vivienda vuelve a repuntar», anota Josefina de la Vega.