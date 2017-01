«La demografía es importante, pero la productividad lo es todo a largo plazo»

Javier García cree que hay que luchar contra la descapitalización, «un arma de destrucción masiva de expectativas».

–¿Sería recomendable cambiar el peso de los sectores económicos en nuestra economía?

–No se puede cambiar por decreto, pero sí es importante que dentro de la gama de servicios, estos sean de mayor valor añadido, que aporten tecnología y valor. Me pregunto también qué pasa con la agricultura. Ahí veo oportunidades que no se están aprovechando. La rula, por ejemplo, es un balón de oxígeno importante dentro del poco peso que tiene el sector primario en Avilés, pero le falta dar un salto, ganar renta y productividad. Las oportunidades no se acaban en la rula, se puede transformar el pescado excedente.

–¿Por ejemplo?

–Mire, yo compro por Amazon unos arándanos en polvo, que me cuestan diez veces más que los frescos, pero que no son perecederos y conservan todas las propiedades nutricionales, pero se hacen en el Reino Unido y no aquí. ¿Por qué no se puede hacer eso aquí con el kiwi, que es una fuente de vitamina C brutal y muy cotizada, o con las microalgas? Se abre un amplio abanico en el sector agroalimentario.

–Igual el patrón de un barco o el agricultor no lo ve tan claro como usted.

–En cuanto vea euros, no hay que explicar más. Para eso hay que fomentar el encuentro a través de centros que investigan estas líneas y hacer un trabajo de dinamización.

–¿Juega la demografía en contra del futuro de Asturias en general y de Avilés en particular?

–Es un problema que seamos tres mil personas menos que en 2008, pero no es el problema fundamental. La productividad a largo plazo lo es todo. Todo. Nuestro progreso como ciudad dependerá de lo que seamos capaces de producir. La productividad es igual a renta. Si tenemos una población joven con dificultad de entrada al mercado laboral, si tenemos una población con experiencia que sale a cierta edad del mercado laboral y no se reemplaza por gente con la misma experiencia y tenemos a otra gente formada pero desarrollando trabajos que no precisan la titulación que tienen, tenemos una descapitalización importante, que es un arma de destrucción masiva de expectativas y las expectativas mueven a las personas.