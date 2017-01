«La industria en Avilés está fuerte y deberíamos aprovecharlo»

El economista avilesino Javier García, cofundador y socio del Instituto CIES, que ha asesorado al Ayuntamiento de Avilés en el diseño de su Plan de Emprendimiento 2020, tiene perfectamente detectadas las fortalezas del tejido empresarial avilesino. Apuesta por crear redes que permitan al emprendedor sobrevivir en un contexto global competitivo y reforzar el valor añadido del producto.

–¿Tres años son suficientes para un Plan de Emprendimiento?

–Es poco. Pero creo que sí se van a conseguir cosas de cara al futuro, como crear una red de acceso al capital riesgo desde aquí, mecanismos de financiación de empresas avilesinas que lo busquen, lo que ahora mismo es una gran barrera porque la gente no sabe cómo llegar a ellos, y a la vez facilitar nuevas formulas financieras. Por otro lado, es un objetivo ambicioso, pero interesante, conectar a los distintos departamentos que influyen en la capacidad de emprender. Además, contribuir al asentamiento de las bases del Parque Tecnológico es clave y factible.

LAS CLAVES TAMAÑO «La mayor parte de las empresas que se crean son 'subprime', como antes el ladrillo y la hipoteca» SITUACIÓN «La industria vive una revolución absoluta, pero corre el riesgo de perder su liderazgo» EMPRENDIMIENTO «El foco se pone siempre en la etapa inicial y lo largo y complejo es pasar de ser uno a ser más» CONTRATACIÓN «Las reformas laborales son parches. Nos basamos en un sistema productivo antiguo y clásico» DISEÑO «No se puede emprender sin tener una estrategia empresarial que haya contemplado escenarios» FINANCIACIÓN «Hay gente que sabe mucho de su producto, pero está desconectada del mundo financiero»

–En este parque se están haciendo cosas muy interesantes que no llegan a la ciudadanía. ¿Es importante que los avilesinos estén al tanto y conozcan en qué se trabaja?

–Es determinante. Mire, tengo un amigo que vivió mucho tiempo en Boston, donde está el mayor cluster aeronáutico del mundo. Vino flipando de las conversaciones de aeronáutica que tenía con el taxista. Eso se llama la eclosión social y está muy estudiado. Hay mucha investigación sobre lo que se llama filtro social. Hay ciudades y zonas donde ese filtro es más permeable al conocimiento, lo que da lugar a nuevas oportunidades de negocio. Por eso cuando se habla de emprendimiento se habla también de cultura. Porque la cultura empresarial también tiene que ver con la comunicación y acercar eso a los ciudadanos.

–¿Qué define el tejido empresarial avilesino?

–El proceso de revolución absoluta en el que está la industria, su sector más importante: la tecnología, la demanda, la tipología de producto o el I+D. Es un hervidero. El problema es que no todas las actividades ni empresas se aprovechan de la misma manera de esa tecnología. Se corre el riesgo, por tanto, de perder peso y liderazgo. Mantenerlo va a depender de lo que los economistas llamamos los ecosistemas.

–¿Qué tienen que tener estos ecosistemas?

–Deben introducir, poco a poco, empresas pequeñas que comiencen a colaborar con las grandes o con centros de conocimiento. La idea es que estos ecosistemas sean lo más ricos posibles. Que absorban, por un lado, lo que está pasando en el mundo (qué tecnologías, redes, foros, son claves para estar en esta industria o en los servicios adicionales) y que, por otro, sepan cómo aprovecharlo de puertas para dentro (saber qué capacidades tenemos y qué estrategias y contexto hay que desarrollar). Normalmente en la industria, un ecosistema suele desarrollar a su alrededor un alto nivel de sistemas de servicios que la acompañan. De hecho es una de las grandes fortalezas de estos ecosistemas y de las economías del mundo, que están a la vez conectados con centros tecnológicos evolucionados. Eso nos hizo ver que en Avilés la crisis tuvo un impacto en la construcción, pero su motor industrial y de servicios está fuerte y deberíamos de poder usar esa palanca para las estrategias de futuro.

–Uno de los problemas de la economía española, sin embargo, es el pequeño tamaño de sus empresas, que las hace más vulnerables a una crisis. ¿Es el emprendimiento, por tanto, la solución?

–En España nos pasamos a los extremos de forma fácil. Socialmente siempre nos han trasladado que no tenemos emprendedores, que somos reacios al riesgo, que lo que quieren los asturianos son funcionarios y trabajos de calidad y que no les compliquen la vida. Clichés. Como no vemos una respuesta clara de las instituciones, que no son capaces de dar soluciones, lo maravilloso ahora es que puedas ir saltando de evento en evento de emprendedores de Avilés a Cádiz con frases magníficas y discursos sobre motivación. Ocurre que la mayor parte de esas empresas que se crean son emprendedores 'subprime', como antes el ladrillo y la hipoteca. Son empresas que aguantan lo mismo que sus recursos, normalmente la capitalización del paro o lo conseguido por su entorno más cercano. O a veces, cuando tienes una idea y talento, se trata de vivir de los inversores. Una cosa es un proyecto en 'Power Point' y otra es la realidad del procesos de creación. Cuando una empresa cierra y deja en la calle a cien trabajadores, eso no se solventa con cien emprendedores porque ni las redes comerciales que se crean son iguales ni tampoco lo son los niveles de productividad. Conste que esto tampoco pasa por mantener monstruos zombies que están dando pérdidas. El tamaño es clave en el mundo de emprender.

–Pero el foco no se pone ahí.

–No, casi todos los planes de emprendimiento que se han hecho se dirigen a la etapa inicial. Parece que todo termina cuando vas al notario. Pero no es en esta primera fase donde empieza de verdad la fiesta. El crecimiento de pasar de ser tú solo a tener socios y más infraestructura es largo y complejo, de hecho tiene técnicamente un nombre, 'el valle de la muerte'. Ahora empieza a haber una especie de boom, que sí está bien, de metodologías que te permitan 'testear' lo que te traes entre manos antes de lanzarte al mercado, de formas de cooperar y fórmulas para incorporar a personas con talento no sólo a través de la retribución.

–¿Qué valoración le merece la reforma laboral?

–Las reformas laborales son parches. Se pone el foco en lo barato que es despedir y no en lo que cuesta contratar, que para mí es lo importante. Además, las necesidades laborales que pueda tener una pequeña empresa, incluso las tecnológicas, son totalmente diferentes a las de la acería que tenemos ahí al lado. Nos estamos basando en un sistema productivo antiguo y muy clásico. Hay que desarrollar fórmulas para incentivar la contratación. No puede ser que una empresa tenga que pagar conforme a convenio, que a lo mejor no puede hacerlo, pero sí podría llegar a otro tipo de acuerdos con sus trabajadores como la retribución en acciones.

–¿Se trata de vincular al trabajador de otra forma?

–Sí, y de buscar mecanismos flexibles que permitan a las empresas pequeñitas hacerse con cosas más importantes, como un equipo. Los equipos buenos son muy caros y a veces no tienes dinero para ello. La solución no pasa por sustituir lo bueno por lo mediocre porque el resultado será mediocre. Habría que buscar nuevas fórmulas legales que en España, por desgracia, tampoco están muy extendidas. Quizás así sí encontraríamos a gente dispuesta a cobrar menos, pero por una causa en la que cree. Eso también te obliga a ti, cuando tú estás involucrado en un proyecto y quieres a una persona de otra empresa, a convertirlo en lo suficientemente atractivo como para que ese profesional venga y quiera inmolarse contigo, algo que no ocurriría con los inversores. Una empresa no es un producto o una tecnología, es un problema.

–¡Menudo ánimo al emprendedor!

–Es necesario tenerlo claro, porque este tipo de preguntas te obligan a pensar de otra forma. Se trata de tener estrategias para saber qué pasa si lo que iba a durar diez dura once meses, si la primera venta en vez de en febrero es en marzo. No se puede emprender sin tener una estrategia empresarial muy clara.

–¿El talento no es suficiente?

–Hay gente que es muy buena emprendiendo, que sabe mucho de su producto, pero que está desconectada del mundo financiero. Así no puedes ir al banco de la esquina y solicitar un préstamo porque no te lo van a dar. El último informe que he leído sobre 'start ups' constata que en su primer año siete de cada diez empresas quiebran en el proceso y sólo dos de cada diez mil son apoyadas en Europa por fondos de capital riesgo.