Ferran Adrià trae la innovación a Avilés en jerga gastronómica

Advertía Ferran Adrià a primera hora de la mañana de que los niños empezaban a saber más de cocina que los propios padres gracias a internet y fenómenos televisivos como 'MasterChef'. «Luego lo vamos a poder comprobar», bromeaba en referencia al encuentro en el Niemeyer con diez familias para elaborar juntos una receta de su aplicación 'Tu cuento en la cocina', desarrollada por Telefónica. Si bien la cita no dictaminó un ganador en cuanto a habilidades culinarias, sí que quedó patente el alto grado de inventiva y espontaneidad de los pequeños respecto a los adultos.

«Cocinar no es sólo tener destreza con un cuchillo, sino replantearse los métodos y combinaciones tradicionales», revelaba Adrià ante las familias, espectadores de una conferencia que cabalgó continuamente entre el entretenimiento y aspectos más propios del 'coaching'. Todo diseñado estratégicamente para que no hubiera cabida para el aburrimiento ni entre los niños -entre los que precisamente se encontraba Estela Antuña, avilesina participante en la última edición de 'MasterChef Junior'- ni entre sus familiares.

Avilés, ciudad cómplice

La ronda de actividades preparadas con motivo de la visita de Ferran Adrià comenzó a primera hora de la mañana, cuando el cocinero presentó en rueda de prensa la aplicación para smartphones junto a Paula Beirán, directora de Telefónica Asturias, y Carlos Cuadros, director del Centro Niemeyer.

En el acto también estuvo Manuel Campa, concejal de Promoción Económica y presidente de la Mancomunidad de Turismo, quien resaltó la importancia de que Avilés acoja actos de estas características. «Según las encuestas, alrededor de un 25% de turistas visitan nuestra ciudad alentados por la gastronomía, por lo que tenemos que seguir trabajando para consolidar el sector y potenciar este reclamo», comentaba Campa a la vez que aprovechó para comparar la idea de Adrià y El Bulli con «el proyecto innovador pensado para Avilés».

La intervención del, según muchos, mejor cocinero del mundo en el Centro Niemeyer no se entiende sin la palabra 'innovación' de por medio. Y es que no es poco lo que Adrià apostó por ella hace ya cerca de seis años cuando decidió cerrar las puertas de El Bulli, restaurante distinguido con tres estrellas en la Guía Michelin, para reformular por completo su concepción de la restauración gastronómica. Así, el renovado espacio de Roses (Girona) volverá a abrir sus puertas el año que viene, aunque esta vez no para servir menús.

Búsqueda de la eficiencia

Adrià admitió ser consciente de que la innovación no puede ser concebida por separado de la eficiencia. «Está demostrado que si todas las empresas del país, especialmente las microempresas y las PYMES, incrementasen su eficiencia y productividad en un 20%, mañana seríamos una potencia mundial», subrayó el chef. Huyendo de conceptos abstractos, Adrià ejemplificó una posible solución relacionada con su sector.

«No os haríais una idea de la cantidad de bares y restaurantes que están operando actualmente sin un plan de presupuestos real, yo mismo sé de compañeros que me tranquilizan diciendo que de eso se encarga su gestor, pero esa no es ni de lejos la solución», insistió. En esta ocasión, el cocinero tenía como audiencia a un grupo de empresarios de Avilés y comarca que ayer pudo disfrutar de sus consejos e intercambiar opiniones sobre innovación y emprendimiento en la torre del Niemeyer.

Aunque no faltaron las sugerencias más racionales y lógicas, Ferran Adrià no pudo reprimir sus ideas más regeneradoras ante un público maravillado por las reflexiones del maestro culinario. «Al mundo de la restauración se le ha bombardeado con conceptos como 'natural', 'sano', 'tradicional' o 'casero', pero es necesario comprender que las cosas no son una cosa sólo ni lo mismo para todo el mundo», explicó el chef con una combinación de palabras difícil de seguir, pero que quedó esclarecida con los constantes ejemplos. «Una seta es natural, pero eso no implica que sea sana porque puede ser venenosa. Los expertos dicen que todo es malo a la vez que espetan que hay que comer de todo», replicó.

El cocinero animó a los presentes a huir de las lecturas superficiales de las situaciones del día a día en el actual contexto de competitividad feroz que rige el mercado. «Hay pocos discursos que funcionan bien de forma trasversal, hay que poner todo bajo la perspectiva de nuestro sector de actividad y empresa», continuó. Todo ello es aplicable al reparto de presupuestos, al trabajo o no en equipo o a la localización en la que establecerse.

No parece tarea fácil, ya que como el propio chef apuntó, «lo que hoy es un bombazo en tres años está totalmente anticuado y quien hoy es intocable mañana es prescindible». A modo de resumen, Adrià animó a los empresarios y emprendedores a buscar la excelencia a través del atrevimiento, pero siempre teniendo en cuenta que «el ego es el peor amigo de la innovación».

Un lenguaje universal

Pese a que en ocasiones daba la sensación de que Ferran Adrià se olvidaba de su condición de célebre chef para centrarse en su nueva faceta de gurú de la innovación, la comida y la restauración siempre permanecía en el fondo de su discurso. «Podría hablar con términos futboleros, pero seguro que más de uno se perdería», bromeaba el cocinero a última hora de la tarde ya ante las familias que se concentraron en el auditorio del Centro Niemeyer.

«No hay que olvidar que 'Tu cuento en la cocina' es un proyecto de educación y no de cocina, pero adapto el lenguaje culinario porque todo el mundo está familiarizado con él, no conozco a nadie que no sepa, sino cocinar, al menos comer», esclarecía el chef para la risa de los más pequeños.

De forma mucho más sutil y pragmática que en sus dos intervenciones anteriores, Ferran Adrià hizo de guía durante su clase magistral, en la que por supuesto no faltó el uso de la aplicación diseñada por Telefónica y tampoco un pinche de cocina. Aunque sólo diez familias tuvieron la oportunidad de elaborar el postre de fresas heladas con sorbete -elección personal del chef entre las más de veinte recetas que se pueden encontrar en la app-, todos disfrutaron de las divagaciones culinarias que acompañaron a todas las explicaciones del cocinero.

«¿Por qué echamos cebolla en la ensalada por norma general y no fresas, si ambas cosas son dulces?», preguntaba el chef a los presentes junto a otra serie de cuestiones que desataron la atención y curiosidad de los más pequeños. «La cocina siempre será un escenario de diálogo para la estructura familiar, condición que ahora vendrá motivada por esta aplicación y romperá los discursos que aseguran que las nuevas tecnologías dificultan la interacción cara a cara», destacó finalmente un orgulloso Adrià para firmar una intervención inolvidable para los 'cocinitas' del futuro.