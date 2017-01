«Cuando preparaba el espectáculo pensaba en actuar en el Palacio Valdés»

Aunque su nombre podría llevar a muchos a pensar que se trata de una 'superestrella' internacional, Maika Makovski nació en Palma de Mallorca. Hija de una andaluza y un macedonio, recorrió medio mundo antes de fijar su residencia en España, donde ha cosechado grandes éxitos y un público que no falta a ninguna de sus actuaciones. El sábado a partir de las 21 horas presentará su último disco en el teatro Palacio Valdés, con entradas aún disponibles por 15 euros.

¿Cuál es el secreto para sobrevivir con éxito tantos años en la industria musical?

Para mí no deja de ser un paso a paso, un oficio. A pesar de que tengo mucha fe en el arte como algo elevado de la mente humana, me tomo mi carrera como un trabajo artesanal. La propia profesión no te permite que se te suban los humos. También hay momentos ingratos, pero cuando todo sale adelante y agotas entradas en casi todas ciudades no puedo explicar lo gratificante que es ni lo mucho que compensa.

«Si ahora decidiese componer en castellano tendría que aprender todo desde cero»

La puesta en escena de esta gira es un poco más particular. ¿En qué consiste?

Durante trece años estuve girando con una formación de rock con dos guitarras, bajo y batería, y para la gira de este último disco, a pesar de estar grabado en un formato más tradicional, decidí apostar por un cuarteto de cuerda, tromba, batería y yo misma, que toco la guitarra. Es un formato atípico completamente, pero una delicia.

¿Es su primera vez en Avilés?

Ya he estado más veces, pero es la primera actuación con mi propio proyecto. Me acuerdo perfectamente, porque me sobrecogió el Palacio Valdés, no lo digo por hacer la pelota a nadie (risas). Es de mis cinco teatros favoritos que yo haya visitado en el mundo, además me hace especial ilusión presentar este formato más íntimo de cuerda y viento. Cuando preparaba este espectáculo pensaba precisamente en actuar en lugares como el Palacio Valdés o el Arriaga, en Bilbao.

Las canciones de su último disco están inspiradas en un viaje revelador a sus raíces en Macedonia. ¿Cómo fue la experiencia?

Mi padre me hizo el flaco favor... bueno, ningún favor siquiera (risas). Él nunca me enseñó a hablar macedonio y, de alguna manera, él mismo me convirtió un poco en extranjera de mis propias raíces. Cuando cumplí treinta años de repente sentí la necesidad inexplicable de ir para allá y ponerme en contacto con mi familia, que es muy numerosa. Me di cuenta de que yo también era de allí y me empapé por completo de su cultura y la ternura, calidez y generosidad de todos los lugareños. Se me cayeron todas las armaduras al suelo, volví hecha otra persona.

¿Nunca ha pensado en componer en castellano?

Media vida la he pasado viviendo en inglés y justo en el momento que comencé a escribir canciones era el idioma de mi día a día. También he hecho proyectos en castellano, pero lo cierto es que si me lo plantease en la música tendría que aprender de cero a componer y cantar en castellano porque es totalmente distinto, sería un reto.

¿Qué proyectos?

Hice una obra con Carme Portaceli sobre las mujeres en la Guerra Civil que, por supuesto, no tenía ningún sentido que se hiciese en inglés. Fue en catalán, mallorquín y español.

¿Fue gratificante esta inmersión en el teatro?

Me gustó muchísimo la experiencia porque creo que es importante mantener la música viva haciendo cosas diferentes. Llevo veintiún años escribiendo canciones y si no hiciera estas cosas diferentes, el juego moriría. Si la música no entretiene a quien la hace, ese entusiasmo tampoco llegará a quien la escucha.

También ha trabajado con Echanove y otros nombres importantes del sector. ¿Repetiría?

Seguro que sí. Además con Echanove trabajamos textos maravillosos de Edgar Allan Poe, lo que para mí fue un descubrimiento increíble. Poder trabajar con textos de otros artistas y mezclar tu propia visión con la de sus creadores es muy enriquecedor, como descubrir el baúl del tesoro. Si veo proyectos claros en el futuro, repetiré sin pensármelo.