Los vecinos piden reparar las deficiencias en las carreteras al faro y Laviana tras las obras

Eran unas obras muy esperadas, pero la felicidad no es completa para los vecinos de Zeluán, que han visto como se han marchado las máquinas que han estado reparando las carreteras del acceso a Laviana y el faro de la margen derecha de la ría, la AS-328 y AS-329, dejando unos cuantos desperfectos detrás. Daños que han inventariado y documentado gráficamente tras un paseo de reconocimiento y de los que urgen su inmediato arreglo, sabiendo como corren los plazos en el plano administrativo. «Son fácilmente subsanables», subrayan.

Se trata de los bordillos que, según aseguran los vecinos, fueron arrancados por la máquina que limpió la cuneta y no han sido repuestos, sino que permanecen desplomados sobre el césped. Falta por pintar el tramo de la AS-328 desde La Palmera al cruce con la AS-329 y por colocar algún tramo de guardarraíl en las zonas donde la cuneta es más pronunciada. «Además, la línea recientemente pintada a la entrada de la cantera ya no se ve porque los camiones no limpian las ruedas al salir con el material», añaden.

Agradecen las obras, aunque sólo responden a «un 30% de las peticiones de los usuarios y de la Asociación de Vecinos Enlaze». Ven muy necesario, por ejemplo, un buen mantenimiento posterior a esta intervención, así como la colocación de mallas anticaída de piedras. «Habría también que hacer cumplir a los camiones que transportan el jarofix de la AZSA al vertedero de El Estrellín las normas de tráfico, ya que no respetan ni la velocidad ni las normas para el transporte del material que llevan», anotan.

El transporte de piezas especiales del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) al puerto es otro de los puntos sobre los que llaman la atención, al provocar «atascos interminables» que se podrían solucionar, según sugieren, «con un doble sentido en el carril paralelo al que circula el transporte especial». Afirman, además, que una vez limpiadas las cunetas, hay espacio para habilitar una acera o un carril bici, «muy útil para disminuir los niveles de contaminación en la zona y que incrementaría la seguridad para peatones y ciclistas». Para ello piden la colaboración e implicación de los ayuntamientos de Avilés y Gozón.