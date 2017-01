Compañeros y autoridades homenajean hoy al excomisario de la Policía Nacional

Compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y autoridades locales despedirán hoy al ex comisario de Avilés, Agapito Pérez, en una comida en el hotel NH Collection Palacio de Ferrera. Entre otros, asistirá la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Pérez se jubiló el pasado 6 de enero tras seis años en el cargo y 44 de servicio. Su sustituto podría ser José María Esteban Corral, actual responsable de la Policía en Irún. Su nombramiento está prácticamente decidido desde hace semanas a la espera de que se haga oficial. Desde la Dirección General de Policía se guarda silencio y se recuerda que hasta que no esté firmado el nombramiento «puede pasar cualquier cosa».

En cualquier caso, hoy el protagonista será Agapito Pérez, que en sus seis años en la ciudad fomentó un trato directo y cercano con otros cuerpos policiales, con representantes municipales y de asociaciones y cofradías.

En una entrevista concedida a este periódico con motivo de su jubilación, el ex comisario confesó que tenía «la sensación de irse de vacaciones». Esas horas que antes le ocupaban los quehaceres profesionales preveía que serían ocupadas por la familia y por conocer «a fondo» la ciudad, algo que no había podido hacer hasta ahora. Aprovechó también para recalcar uno de los mensajes más difundidos desde que fue nombrado comisario: que Avilés es una ciudad segura, pero que «al ser un sitio pequeño cualquier cosa tiene gran trascendencia». Afirmó además que no había asunto menor y que tanto él como sus subordinados «siempre nos preocupamos de atender bien a todo el mundo».