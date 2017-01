Las enfermeras de corta estancia reivindican la calidez del servicio

Muchos avilesinos conocerán de primera mano el trabajo que desempeñan los profesionales del Hospital de Día Quirúrgico y la Unidad de Corta Estancia Quirúrgica, áreas del Hospital San Agustín especializadas en operaciones e intervenciones médicas que no requieren el ingreso previo del paciente y prevén una pronta recuperación.

Sólo el año pasado pasaron por estas instalaciones 2.908 y 919 enfermos respectivamente. Los primeros fueron pacientes cuyas patologías no requirieron de un ingreso que superase las horas de apertura del centro, de 8 a 22 horas, mientras que el tiempo de recuperación de los últimos se sitúa entre las 24 y las 72 horas. No obstante, las enfermeras que trabajan en estos dos centros aseguran que su labor diaria concreta aún es «una gran desconocida» para muchas personas, incluidos sus propios compañeros del Área Sanitaria III.

Por este motivo, las profesionales ofrecieron ayer una conferencia titulada 'Calidad y calidez', en la que intentaron abordar y visibilizar las diversas facetas que afrontan en su jornada laboral. María de los Ángeles Gómez Bravo, supervisora de la unidad, fue la encargada de abrir una intervención a la que después se sumaron Paula Rey Ruiz, María José Menéndez Fernández y Lucía Ibáñez Martínez. Las trabajadoras representaron así a un equipo compuesto en total por once personas entre enfermeras y auxiliares.

Trato cercano

El juego de palabras que titulaba la charla no era casual. «Tanto los pacientes como sus familiares nos agradecen mucho que seamos tan cercanas y atentas, yo personalmente no concibo mi trabajo de otra manera», aseguraba Gómez. A pesar de que las operaciones de ginecología, traumatología y demás especialidades que abarcan en estas unidades no sean de especial riesgo, la supervisora recalca que «encontrar la calma en estas situaciones es muy importante para un paciente que, por lo general, llega nervioso».

Para conseguir este ambiente, las enfermeras tienen trazado un plan de coordinación integral, que abarca desde la colocación específica de la pulsera en función del tipo de intervención que sea hasta unas pautas de atención a familiares. Gómez Bravo no duda al identificar los tres ejes de incidencia de estas medidas: «repercute en el ahorro económico, la agilización de las listas de espera y, evidentemente, en la satisfacción del paciente». Tras esta conferencia, las profesionales esperan que se minimicen aún más este tipo de problemas que se dan en el hospital.