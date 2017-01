Esther Llamazares asume la presidencia local de la Asociación Contra el Cáncer

El grupo avilesino de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ya tiene nueva presidenta oficial. Esther Llamazares asumió ayer el cargo en la sede de la entidad, recogiendo así el testigo de su predecesora, Margarita Pérez, quien también estuvo presente en el acto de sucesión. Margarita Fuente, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Asturias, aprovechó a su vez para presentarse por primera vez ante los socios de Avilés.

«Os sumáis a la línea de cambios que ya comenzaron a nivel nacional el pasado mes de junio con el cambio de directiva, estoy segura de que los nuevos proyectos serán muy estimulantes para todos», declaraba Fuente ante el numeroso público que se citó para recibir a la nueva presidenta. Esther Llamazares no quiso comenzar su intervención sin agradecer a la anterior directiva todo su trabajo al frente de las actividades del grupo. «Ahora me tendréis que ayudar, que falta me va a hacer», reconocía.

Llamazares no escondió su inexperiencia al frente de este tipo de retos, pero prometió compensarla con «mucho tiempo y esfuerzo». Aunque se mostró abierta a la colaboración y las ideas de los socios, la nueva presidenta ya dejó entrever los dos principales ejes de su estrategia: la captación de inversión privada y la mayor implicación de los jóvenes.

Lo primero servirá para potenciar las labores de difusión, investigación y apoyo que desarrolla actualmente la AECC, mientras que los jóvenes «garantizarán la continuidad en el futuro».