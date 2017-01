Quiquilimón estrena esta tarde la obra musical 'Stand By' en el Palacio Valdés

Los aficionados de los musicales tendrán esta tarde a partir de las 20.15 horas una oportunidad única de disfrutar de un género que en España aún no goza de una amplia popularidad como sí ocurre en Broadway o Londres. El elenco de actores de 'Stand By', una producción original de la compañía asturiana Quiquilimón, se probarán por primera vez ante el público sobre las tablas de Teatro Palacio Valdés, que sumará así un nuevo estreno absoluto a su extensa lista.

No obstante, todo el equipo responsable del proyecto promete ofrecer una obra apta para todo tipo de preferencias ya que, como señalaban el pasado miércoles durante la presentación, «no cae en la frivolidad». Por el contrario, 'Stand By' presenta un diálogo muy particular entre lo textual y lo musical. Rafa Kas, responsable de la música en directo, y Eladio de Pablo, autor del texto, coinciden en apuntar que «las canciones aportan el toque irónico a la acidez y dureza de los hechos que se suceden».

Los actores Sheila Montes, Jesús Gago y Manu Lobo dan vida a un constructor de los 'años de oro del ladrillo' venido a menos, a su hija 'nini' pero con una visión muy crítica de la realidad y a un refugiado que les pide empleo. Sus interacciones y posteriores reflexiones invitarán a debatir sobre la condición humana.

A partir de esta tarde a las 18 horas se podrán adquirir las últimas localidades, a un precio de diez euros en las taquillas.